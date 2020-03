TRIBULACIONES DEL ARRIBO A LOS 40

Llegar a pisar los 40 es de por si bastante movilizante, traumático mas que nada si a uno le pinta un día de bajón en cuarentena, donde ni siquiera se puede festejar o reunirse con amigos.

Domingo 22 de marzo de 2020.

En ese mismo día uno comienza a advertir que todo fue al reverendo pedo.

Hacerse problema por todo. Por el laburo (donde en la mayoría de los casos si te dan como recompensa una palmada es mucho), por los amigos y sus problemas (para darse cuenta después que ni había problemas y los tipos no eran tan amigos que digamos), por los amores perdidos (a los que era mejor perderlos que encontrarlos); y por tantos otras tragedias griegas de la preadultez. que hoy parecen apenas un chiste santiagueño.

Después, ya en la etapa familiar es casi para hacer un compendio de los “problemas conyugales/cotidianos” que son a la corta o a la larga muy al cohete.

Que ser atento, que respetar, que ser fiel… Y así todo. El nene se cagó y hay que cambiarlo antes de que pasen 10 segundos, que si come, si no come, si duerme o.no duerme, si estudia o boludea, si está todo el día con la play o con la pelota, si entró en la edad del.pavo, o si el.pavo es uno que a esta edad se sigue preocupamdo.

“No procastinar” es una frade de moda en estos momentos, pero debería dejarse de jorobar el que la viralizó porque la generación que llega a las cuatro décadas, aunque lo niegue, en alguna cayó.

Dejaste para más adelante los raros peinados nuevos de los que hablaba Charly García y ahora no ye queda lope; pensaste en tatuarte al Diego en el 86 y ahora te parece un gordo patético; dejaste las peñas para cuando los pibes sean mas grandes y no falte la figura paterna en la mesa, y resulta que ahora los muchachos ya no comen picada antes del.asado por el colesterol y toman agua porque el alcohol no.se puede mezclar con el Clonagin que hay que clavarse para dormir.

Que.manga de pavos somos!!! Por mas que algún optimista te quiera convencer de que aun estas a tiempo, créeme que estamos mas cerca de ser unos viejos p… que unos pendeviejos piolas.

Que al cohete fue todo, incluso ponerse a escribir esto en una nueva noche de desengaño con uno mismo, como si un par de frases sueltas cambiaran algo.

Saben que? Jodámosnos todos por tontos y conformémonos con que si.le contamos esto a nuestros hijos o nietos, por ahí salvamos a uno de las ganas de pegarse un corchazo, pero que quede claro, no por depre; por gi-les!!!!

René Ghau.