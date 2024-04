La CEyS desarrolla esta noche su Asamblea Anual Ordinaria de delegados

Se destaca el tratamiento de la reducción de la Cuota de Capitalización y la renovación de autoridades.

Foto Archivo.

Esta noche, a las 20:30 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, la CEyS “Mariano Moreno” desarrollará su Asamblea Anual Ordinaria de delegados, con el siguiente orden del día:

1. Designación de dos delegados para que conjuntamente con presidente y secretario aprueben y suscriban el acta en representación de la Asamblea. (Art. 44, 2do. párrafo del Est. Social).

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 74º Ejercicio cerrado al 31/12/2023 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s) del Est. Social).

3. Tratamiento y destino del Ajuste de Capital correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023, según Resolución INAES N° 996/2021.

4. Consideración del Balance Social Año 2023 (Art. 67, inc. r) del Est. Social).

5. Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. (Art. 67, inc. w) del Est. Social).

6. Designación de una Comisión Escrutadora, compuesta por tres miembros, para que reciba los votos y verifique el escrutinio (Art. 43 inc. e) del Est. Social).

7. Elección de un (1) Consejero Titular por un año en reemplazo del Sr. JOSÉ JAVIER REBOTTARO, por renuncia; Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de la Sra. SUSANA EDITH VERNA, por conclusión de mandato; la Sra. TERESA SANMARTÍN, por conclusión de mandato de la titular renunciante DANIELA MARTINO y el Sr. GONZALO GARABANO, por conclusión de mandato del titular renunciante JULIO OSCAR TURRADO; Elección de Tres (3) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de la Sra. TERESA SANMARTÍN, el Sr. GONZALO GARABANO y la Sra. ROMINA CARBALLO, por haber asumido en reemplazo de los Consejeros Titulares renunciantes. (Art. 47, inc. j) del Est. Social).

8. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres (3) Síndicos Titulares por un año en reemplazo de la Sra. MARÍA CRISTINA CUBILES y CLAUDIA MARCELA CIANCIO, por conclusión de mandato y MARÍA DANIELA CARESANO, por conclusión de mandato del titular renunciante FLAVIO GASTÓN RIOLA; Tres (3) Síndicos Suplentes por un año en reemplazo de MARÍA DANIELA CARESANO, por haber asumido en reemplazo del Síndico renunciante y los Sres. GUILLERMO MARIO SCARNICHIA y FACUNDO MARTÍN BOUFFLET, por conclusión de mandatos (Art. 47 inc. j) del Est. Social).