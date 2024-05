Tres de cada 10 jubilados no cumplen con los 30 años de aportes

En el primer trimestre de este año, se jubilaron 115.757 personas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), de ese número solo el 23,8% no tuvo que pasar por moratoria, mientras que el 76,2% sí tuvo que hacer uso de dicho recurso, por no tener los 30 años de aportes.

En este sentido, en 2023 se registraron 481.444 altas cerca del 86%, es decir, 416.482 personas recurrieron a la moratoria, de estas la mayoría de las jubilaciones fueron de mujeres, en rigor unas 259.225.

En esta línea, 209.318 de las jubilaciones de las mujeres fue entre los 60 y 62 años de edad, esta gran cifra se debe a que entre el personal de Casas Particulares, que son 1,2 millones de empleadas, cifra que representa más del 70%, no está registrado.

De esta manera, los que se jubilaron por moratoria en 2023, se puede observar que la mayoría acumulaba menos de 14 años de aportes efectivos luego de 1994, como monotributistas o en relación de dependencia en el sector privado.

En este contexto, la mayoría de los trabajadores que no tienen la cantidad de aportes necesarios, no significa que no hayan trabajado en toda su vida, sino que en el algún período accedieron a alguna actividad laboral informal, con empleadores que no los tuvieron registrados.

Es preciso mencionar que, si en caso de aprobarse la nueva moratoria que está en la Ley Bases, los principales cambios se verán quizás en las mujeres mayores, quienes deberán esperar hasta cumplir los 65 años para jubilarse, en caso de que no cumplan anteriormente con los años de aportes efectivos.

Por su parte, una vez cumplido este periodo podrán jubilarse a través de la Pensión al Adulto Mayor (PUAM) o de la Prestación de Retiro Proporcional (PRP). Esta es la nueva prestación que aprobaron los diputados por 125 votos positivos contra 113 negativos y 3 abstenciones.

En esta línea, para estas prestaciones se crea un régimen permanente para varones y mujeres delegando en el Poder Ejecutivo fijar los parámetros y las condiciones del nuevo beneficio.

Para finalizar, es preciso mencionar que, los años de aportes para los que se jubilan por moratoria tendríanun ingreso más bajo, debido a que se descuenta que la PRP tendría como piso el valor de la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo.