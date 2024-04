Mariano Navone: "Estoy listo para molestar a Rune todo lo posible"

Mariano Navone se mostró exultante tras su primera victoria en un torneo de Masters 1000, dando continuidad a su gran estado de forma y enfrentará hoy a las 12,30 al número 12 del Mundo, Holger Rune.

El nuevejuliense sabe que si sigue sumando victorias, puede plantearse partir como cabeza de serie en Roland Garros 2024. "Estoy muy contento, vengo trabajando muchísimo para mejorar mi tenis. He tenido poco tiempo para adaptarme aquí, pero me sentí cómodo desde el inicio", destacó el argentino, que se medirá ahora a Holger Rune.

"Físicamente soy cada vez mejor y eso me permite jugar a estos niveles. Me he convencido de que puedo jugar ante rivales del top-50 y estoy en buena dinámica. Ante Rune será mi primer duelo ante un top-10 y quiero disfrutar. Estoy bien para molestarlo lo más posible", aseveró.