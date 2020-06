“Sr. Intendente: SÍ SOMOS SERIOS”

Escribe el concejal del Frente Renovador, Sebastián Malis.

Miércoles 3 de junio de 2020.

Frente a sus manifestaciones vertidas en un medio local, donde acusa a la “Oposición” de efectuar aportes, calificándolos de poco serios, en torno a la problemática del Covid-19, como vecino de la ciudad y concejal del Frente Renovador, me veo en la necesidad de efectuarle las siguientes consideraciones:

En primer lugar, quiero hacerle ver que el proyecto de resolución donde se propone un mayor contralor en los ingresos y egresos a la ciudad; si bien es un proyecto presentado por los concejales de la oposición, fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Concejo, es decir, incluso por los concejales del oficialismo.

Que contrariamente a lo sostenido por usted, la seriedad en el planteo, está dada por la prudencia de no decirle de que forma y/o cuales recursos (económicos y humanos) aplicar a tal fin. Hacerlo sería lo POCO SERIO.

Claramente lo planteado en este proyecto, está vinculado a la percepción por parte de este Cuerpo, le reitero TODO, que las medidas más conducentes para lograr el no ingreso del virus al partido, y finalmente su tan temida circulación comunitaria, tiene que ver con la implementación de medidas como las propuestas. Me atrevo a decir, que este es uno de los pocos aspectos en el que hay un consenso casi UNÁNIME por parte de la sociedad.

Me preocupa observar en el Ejecutivo – a través de sus expresiones y la de algunos de sus funcionarios -un grado de desánimo y resignación frente a la posibilidad de seguir haciendo más para enfrentar la pandemia, lo que queda en evidencia en su sola referencia a la poca colaboración de algunos vecinos, para desestimar la propuesta.

Algunas cosas hicimos mal, pero no tengo duda, que muchas más hicimos bien, y digo HICIMOS, porque usted mejor que nadie sabe, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, OFICIALISMO y OPOSICIÓN, trabajó codo a codo, sin mezquindades, ni vedetismos para robustecer nuestro sistema de salud, de contención social y en cuanta arista de esta pandemia estuvo a nuestro alcance.

En ese sentido, acompañamos todas y cada una de sus iniciativas, puedan o no haber sido las mejores, entendiendo que muchas veces se hace lo posible, más que lo querible.

Las medidas ahora propuestas, son las que el HCD “unánimemente” considera las más adecuadas para esta etapa de la pandemia.

Le reitero, lo dicho en la Sesión donde se trató el proyecto, con estas medidas, en cualquier grado de ejecución que se logre, no se impedirá el total ingreso y circulación del virus, pero seguramente lo reducirá; y eso, en esta etapa, es más que valedero, así como en la etapa anterior lo fue conseguir insumos como: primero algunos respiradores, barbijos y alcohol en gel, para luego obtener más y más, hasta robustecer nuestro sistema de salud.

Como concejal quiero pedirle que sigamos trabajando como lo hicimos hasta ahora, codo a codo, en beneficio de todos los nuevejulienses, atendiendo a esta línea de acción propuesta.

Como dije públicamente, es mi compromiso acompañar y trabajar para la concreción de toda medida que apunte a tal objetivo, entendiendo que por ahí pasa la mayor posibilidad de contención actual del virus.

Precisamente, decirle como llevarlas a cabo, es lo NO SERIO. Decirle cuál creemos es el camino a seguir ES NUESTRA OBLIGACIÓN.

Concejal Sebastián Malis

FRENTE RENOVADOR

DNI: 23.756.117