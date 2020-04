“QUE LA POLITIQUERÍA LA EJERZAN OTROS”

“En política el tiempo delata cuando los discursos no son genuinos y se responde como soldaditos a las bajadas de línea, dejando de analizar los contextos y situaciones locales”, señala una nota de los Bloques Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Frente Renovador.

Sábado 11 de abril de 2020.

Varias veces desde la presidencia del bloque oficialista de nuestra ciudad se escuchó decir que «años anteriores el Concejo Deliberante se enfocaba en problemas políticos nacionales y provinciales. Nuestra energía la debemos abocar a cuestiones locales», cuestionando el accionar de los concejales de la oposición, quienes reclamábamos, entre otros temas nacionales y provinciales, por los exorbitantes aumentos tarifarios de luz, gas y agua.

Hoy, que los nuevejulienses, todos y todas, debemos estar poniendo el máximo de nuestras energías, tiempos y capacidades a lograr que la pandemia que está azotando al mundo nos hiera lo menos posible, que el parate generalizado de la economía local generado no deje a ningún nuevejuliense sin un plato de comida en su mesa, que se cumplan estrictamente las medidas de aislamiento y distanciamiento social para que los casos sean los menos posibles, para que salgamos victoriosos de esta triste realidad.

En esa dirección, desde el inicio de esta situación extraordinaria, por intermedio del intendente Mariano Barroso, los concejales y las concejalas de la oposición nos hemos puesto a disposición del Comité de Crisis de nuestra ciudad, colaborando en silencio para que las ayudas alimentarias y de salud lleguen a quienes están afectados por la situación y trasmitiendo en privado nuestras opiniones de mejoramiento y críticas a lo que creemos se puede mejorar. Asimismo, hemos entendido cuando el intendente nos expresó que ante la falta de insumos de salud y mercadería para alimentación generados por la emergencia, está comprando en forma directa, a veces sin evaluar los precios, evitando todo tipo de licitación. También hemos actuado cuando se nos solicitó que accionemos ante el gobierno provincial para que se envíen insumos faltantes. Y nos consta que están llegando, además de $ 1.200.000 del fondo de emergencia, partidas de alimentos y fondos extraordinarios para que el Consejo Escolar de nuestra ciudad distribuya entre las familias que así lo requieran, como así también camas de terapia intensiva, respiradores e insumos al hospital Julio de Vedia.

Que el bloque de Juntos por el Cambio presente un proyecto expresando su “preocupación por la falta de transparencia y de cuidado de los recursos escasos destinados a mitigar las consecuencias de la pandemia, ante una compra del Estado Nacional donde los precios máximos no fueron considerados”, tema YA RESUELTO con premura por el Presidente Alberto Fernández, a quien no le tembló el pulso para desafectar a 15 funcionarios responsables, dar orden de avanzar en la revisión del sistema general de compras e indicar que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que fija el Estado, para nosotros es muestra suficiente de que nuestro presidente está cuidando, además de la salud de todos los argentinos y argentinas, que las cosas se realicen correctamente.

Que la politiquería, en tiempo donde hay que mostrar unidad nacional y trabajar todos juntos, la ejerzan otros, nosotros seguiremos poniendo nuestras energías, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo al servicios de los y las nuevejulienses en una etapa que nos marcará como sociedad organizada.

Bloques Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Frente Renovador