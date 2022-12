Vecinos de Mones Cazón se movilizaron y reclamaron por la construcción del acueducto

Un grupo de vecinos de Mones Cazón inició en la jornada del martes una movilización virtual, en redes sociales, para rechazar el avance de las obras del acueducto que se construiría para dotar de agua a Pehuajó, aunque el reclamo no quedó ahí.

El jueves mantuvieron una reunión con personal de la Cooperativa de Agua Potable del pueblo, con quienes hablaron del tema, y decidieron realizar una manifestación espontánea en la plaza, mientras aguardan la llegada del Intendente, que tenía previsto entregar subsidios en instituciones. El objetivo es frenar cualquier avance de la obra hasta tanto se presente documentación oficial que garantice que el acueducto será una solución y no dos problemas.

Los vecinos recordaron que en algún momento, el titular de Obras Públicas había declarado que el acuífero no era suficiente para abastecer todo; también agregaron que el encargado del servicio de la Cooperativa de Agua del pueblo ha manifestado en varias oportunidades que en época de sequía y de mucho calor, el agua llega al límite para abastecer solo a Mones Cazón; y sumaron preocupación al señalar que cuando consultaron al Delegado, dijo no estar enterado de los últimos anuncios. “Hace 6 u 8 meses que están trabajando en esto, y lo digo porque hace ese tiempo que empezaron a entregar subsidios a instituciones, anunciaron obras y hasta una placita nueva” dijo uno de los vecinos, que aseguró que no se van a dejar engañar como niños. Finamente, manifestaron que no hay mala intención ni falta de solidaridad, sólo exigen que se presente un estudio formal que garantice la viabilidad del proyecto, mientras, van a seguir reclamando.

(Radio Mágica)