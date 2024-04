Descubren autopartes de autos robados en el Parque Industrial de Lincoln

Se decomisaron piezas de seis vehículos que contaban con pedido de secuestro activo.

En el Parque Industrial de Lincoln se incautaron autopartes con pedido de secuestro, en un lugar que desde hace un tiempo estaría cerrado y sin moradores.

Intervino personal de GTO de la comisaría de Lincoln, con colaboración de (COL) Centro de Operaciones Lincoln de la Municipalidad.

Desde la Subsecretaría de Prevención Ciudadana del Ejecutivo municipal, se afirmó que “este es un hallazgo que se da en un predio que, si bien se ubica en el Parque Industrial, pertenece a un particular que actualmente no reside en el país y que no estaría haciendo uso del predio de acuerdo a la habilitación que tramitó en su momento ante el municipio.

Por eso, “todo indica que la procedencia de todas estas autopartes provendría de alguien que violentó la propiedad y estaría ocupando de forma deliberada las instalaciones con fines delictivos”.