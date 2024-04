Bolívar: le depositaron casi dos millones de pesos por error y los devolvió

Un error de tipeo cruzó las vidas del bolivarense Juan Porta y de otro hombre llamado igual, de Capital Federal.

Un punto. Ese fue el error que cometió una persona que le tenía que transferir 1.700.000 a Juan Porta, el hombre de Capital Federal. Y eso lo cambió todo. Por tipear un simple punto de más en el alias, el $ 1.700.000 que transfirió no fueron a parar a la cuenta de quien los estaba esperando para costear la operación de su madre y llegaron a la de un completo desconocido, pero coincidentemente que se llama de la misma manera.

Cuando Juan Porta, el hombre de Capital Federal, descubrió lo que había pasado, intentó comunicarse con su tocayo el bolivarense radicado en Laprida que había recibido el dinero por error pero no logró hacerlo hasta que le mandó un audio explicando la situación.

María Catalina Clark, esposa del bolivarense, publicó la historia de lo que les había sucedido en la red social Facebook: “Hoy tuvimos unos cuantos llamados de un celular 011 y, como siempre, lo rechazábamos. Hasta que atendimos porque ya era muy insistente. Y, ¡claro que sí!! No todos los días se equivocan y te llegan 1.700.000 pesos. Obvio que devolvimos el dinero. No era nuestro. Ojalá su madre salga bien de la operación Sr. Juan Porta (que no es “mi Juan Porta”) jajaja. Gracias Adolfo Porta – Nidia Macchiaroli. Elsa Canabal – Pedro Clark. ¡Sin dudas tuvimos los mejores padres!!!”.

Joche Cantero, periodista del diario ElFenix, contactó a Catalina y ella contó todos los detalles de lo sucedido:

“Mi Juan es de los pagos de Bolívar. Y lo que pasó es lo que está publicado. Recibíamos un llamado de un 011 y, viste que con todo esto de las estafas y esas cosas por ahí uno no quiere atender”, relató con algo de tristeza y mucha razón.

“Si no tenemos los números agendados, es medio raro que los atendamos. En este caso vemos que nos mandaron un audio y ahí sí, lo escuchamos y era una persona que se presentó con su nombre y apellido, que justo era igual al apellido y al nombre de mi marido: Juan Porta, pero es de Buenos Aires”, dijo Catalina a El Fenix.

“Y este hombre cuenta que él tenía que recibir esa cantidad de 1.700.000 pesos para la operación de la madre, pero quien transfirió, por error, creo que, en un punto, algo así hizo que ese importe de 1.700.000 pesos se lo transfirieran “al Juan mío”, digamos, a mi Juan Porta”, señaló.

“Así que después de aclarar todo para constatar que todo era real y terminar con la incertidumbre, de saber si es cierto o no, nosotros entramos a la aplicación de nuestra cuenta y si, efectivamente, estaba la plata ahí”.

“La plata no era nuestra, así que la teníamos que devolver. Y eso hicimos. Hubo más mensajes, también hubo llantos, de tristeza primero y de alegría después de ambas partes y decidimos hacerle la transferencia”.

“Era un dinero importante en su cantidad y mucho más importante en su destino”, cuenta Catalina, ya que su fin era aportar para “la operación de su madre, que creo que se hace el lunes o martes, me parece”, relató.

Catalina agregó “lo que no es de uno hay que devolverlo. Así que quedamos en contacto y muy agradecidos”, dice con respecto al gesto final de Juan Porta de Buenos Aires.

Catalina también contó que se trata de “una familia trabajadora de Buenos Aires, que tienen un comercio y se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, como nosotros. Gente muy humilde. Eso fue lo que pasó. Por lo menos Juan y yo quedamos muy convencidos de que todo lo hablado era así”.

Por su parte el hombre estaba “muy emocionado y también muy emocionados nosotros”. Para cerrar la charla Catalina nos dejó algo para reflexionar: “En los tiempos que corren, es medio difícil que te devuelvan ese importe. Pero cuando vos tenés buenas raíces, cuando tus padres plantaron y regaron bien la plantita, no creo que se tuerza con el tiempo”.

Fuente: La Mañana de Bolívar.