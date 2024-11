El Gobierno despedirá a trabajadores que paren en el Registro Automotor

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Justicia, y se debe a las pérdidas y daños que se dieron por las interrupciones del servicio.

El Gobierno anunció este martes que despedirá a los trabajadores de ATE que llevaron adelante la semana pasada un paro en el Registro del Automotor, mientras que desde el gremio salieron a desafiar a la administración libertaria y dijeron que seguirán adelante con las protestas.

La decisión tuvo lugar tras la denuncia realizada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Las autoridades justificaron la medida dado que “provocó interrupciones del servicio, pérdidas millonarias al Estado y daños irreparables a los ciudadanos”.

El Ministerio de Justicia de la Nación dio a conocer la decisión a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial en la red social X (ex Twitter). “Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales”, expresaron desde la cartera.

También advirtieron que quienes no se presenten a trabajar, o participen en actividades no autorizadas por el Ministerio, serán sancionados según lo establecido en los regímenes legales correspondientes.

“El ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de ATE, que bajo falsos reclamos persigue beneficios sólo para sus autoridades”, expresó el comunicado. A su vez, tildaron de “acciones ilegales y extorsivas” las medidas aplicadas por el gremio.

Finalmente, el Ministerio reiteró que “no permitirá la violencia, amenazas ni escraches que afecten el normal funcionamiento de los servicios estatales”, y subrayó su “compromiso con la continuidad de las obligaciones públicas hacia los ciudadanos”.

La respuesta de ATE

ATE Capital repudió las afirmaciones realizadas por el Ministerio de Justicia en un comunicado titulado “Anuncian despidos y quieren prohibir hacer huelga”. “Negamos categóricamente que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo”, expresaron.

En ese sentido, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguilar, aseguró en un mensaje en la red social: “Intentan pisotear la Constitución Nacional y no los vamos a dejar. De la burra de Patricia Bullrich uno podría esperar cualquier cosa, pero viniendo del ministro de Justicia @m_cuneolibarona, esta amenaza es de extrema gravedad. Debería evaluarse el Juicio Político para el responsable de esta cartera. No podemos tolerar semejantes niveles de violencia y autoritarismo. La indiferencia es un veneno letal para toda sociedad. No van a lograr que tengamos miedo. Vamos a seguir confrontándolos, vamos a seguir de huelga y movilización!”.