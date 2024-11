El Gobierno analiza cerrar y demoler el edificio de Desarrollo Social

Sería el próximo paso del Ejecutivo libertario luego de retirar bustos de Néstor Kirchner y simbología peronista del inmueble.

El afán refundacionista desde lo estético no se detiene en el Gobierno de Javier Milei, después de rebautizar al ex CCK y al gasoducto Néstor Kirchner, retiró bustos de dicho ex presidente y simbología peronista del emblemático edificio de Desarrollo Social y ahora analizan cerrarlo y demolerlo.

En el marco de un llamado “proceso de reordenamiento en los espacios públicos” correspondientes al Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello ordenó el retiro de bustos del ex presidente Néstor Kirchner y símbolos alusivos al peronismo. Esa sería la base para ir más allá con este “reordenamiento” y retirar primero el rostro de Eva Perón de dicho inmueble para después cerrarlo y demolerlo, en lo que sería un gran espectáculo para los más ultras de los libertarios.

La especulación sobre tirar abajo el también llamado edificio “Evita” se dejó trascender en redes sociales y llegó a ser difundida en algunos medios de comunicación masivos. La acción de demoler y cerrar el gigantesco bloque que se erige en medio de la avenida 9 de Julio, de realizarse, se inscribiría como un gran golpe de efecto en el marco de la publicitada batalla cultural contra el peronismo y todo lo que para los libertarios tenga tufo a izquierda o populismo.