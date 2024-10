Adelantan que la reestructuración de las licencias "es inminente"

El nuevo trámite del Gobierno explicado por Sturzenegger tiene como objetivo simplificar las renovaciones de licencias, eliminando la obligatoriedad de los trámites presenciales.

Este viernes, el ministro de Desregulación y Modernización del Gobierno, Federico Sturzenegger, anunció que el decreto que oficializará el nuevo el nuevo código de tránsito es “inminente”. La normativa traerá consigo cambios significativos, entre los cuales destaca la forma en que se llevarán a cabo las renovaciones de las licencias de conducir, eliminando la obligación de realizar el trámite de manera presencial.

En una entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger explicó que el reglamento ya fue rediseñado y que el Gobierno se encuentra en el proceso de aprobación de los DNU necesarios para su publicación en el Boletín Oficial. "Hemos realizado cambios bastante grandes con el objetivo de ir a un sistema de mayor simplificación", aseguró.

Entre las reformas más relevantes, el ministro detalló cómo se implementará la renovación del registro para conductores de entre 18 y 65 años, quienes ya no tendrán que hacerlo de forma presencial, similar a lo que ocurre en Estados Unidos. "Cuando se necesita renovar el registro, uno no tiene que volver a probar que sabe manejar, porque uno no se olvida", introdujo Sturzenegger. "Lo relevante es tu cognición psicofísica, cómo estás de la vista, de la audición", añadió, planteando la pregunta sobre si esta evaluación debe realizarse en el registro o si puede llevarse a cabo con un médico o en un lugar autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Qué podría cambiar en la renovación de la licencia de conducir?

Según indicó el medio Infobae, el nuevo esquema de renovación funcionará de la siguiente manera: el conductor que tramite el registro por primera vez deberá presentarse en las sedes locales para cumplir con los trámites y pruebas requeridas. Después de este primer trámite, ya no será necesario volver a una oficina pública para renovar la licencia. "La idea es que cada persona renueve su licencia cada cinco años presentando una declaración jurada psicofísica digital, sin necesidad de realizar el trámite presencial que se exige actualmente", explicaron.

En la actualidad, el trámite para obtener la licencia de conducir varía levemente según la jurisdicción, pero sigue una estructura básica que incluye requisitos previos y evaluación de aptitudes. Los solicitantes deben presentar su DNI, demostrar residencia en la jurisdicción correspondiente, y completar un curso de educación vial, que puede ser presencial o virtual. También es necesario pagar las tasas pertinentes y presentar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que acredita que no tienen infracciones graves.

Una vez reunida la documentación, los solicitantes se someten a evaluaciones presenciales que garantizan su capacidad para conducir. Estas pruebas incluyen un examen médico que evalúa visión, audición, coordinación y estado general de salud, además de un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial. En muchas jurisdicciones, el examen teórico se realiza de forma digital.

Tras superar la etapa teórica, los aspirantes deben aprobar una prueba práctica de manejo en un circuito establecido por el municipio. Esta evaluación mide sus habilidades en situaciones controladas, como estacionar y respetar señales de tránsito. Si no aprueban alguna de las pruebas, pueden reprogramar el examen tras un tiempo determinado. Las renovaciones del registro son más sencillas que el trámite original, pero aún requieren la presentación del examen médico y, en algunos casos, una nueva prueba teórica. Las autoridades recomiendan iniciar el proceso de renovación con anticipación para evitar la caducidad del registro y posibles sanciones.

El ministro enfatizó la necesidad de mantener estas evaluaciones para asegurar la seguridad tanto de conductores como de peatones, pero remarcó que deben ser realizadas de una forma más sencilla para desahogar el trámite. "Tenemos que ser muy cuidadosos de que estas simplificaciones que hacemos no pongan en riesgo la seguridad”, afirmó

También aclaró que "la ANSV dirá quiénes son los médicos e instituciones autorizados para esta certificación, pero dada esta validación, la gente no necesariamente tendrá que ir a hacerlo al registro". Aunque se permitirá esta simplificación hasta los 65 años, Sturzenegger especificó que para quienes superen esa edad, "por razones obvias, pedimos que vengan".

Finalmente, el ministro aclaró que "esto que vamos a hacer es en la reglamentación del código de tránsito nacional, a la que las provincias y los municipios tienen que adherir. Si un municipio decide no adherir y continuar con las viejas prácticas, lo puede hacer".