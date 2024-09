Filtran fuertes imágenes de la casa donde falleció "La Tota" Santillán

El conductor murió por "síndrome asfíctico" y fue encontrado con el 90% de su cuerpo quemado en el interior de la vivienda.

Daniel "La Tota" Santillán fue encontrado sin vida durante las primeras horas del día lunes 23 de septiembre por personal policial quienes se encontraban acompañado de un amigo de él. Al ingresar a la vivienda se encontraron con el conductor sin vida que tenía el 90% del cuerpo quemado.

"Cuando llegamos con la policía, abrimos la puerta y nos encontramos en ese mismo momento con él sobre el piso, pero yo en ningún momento vi ningún tipo de botella con combustible", comenzó contando el amigo a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Luego agregó que "Estaba bien, estaba proyectando. El ánimo de él estaba óptimo. Una persona depresiva no tiene la energía que tenía". Cuando fue consultado cómo fue el momento donde lo vio a Santillán sin vida, el hombre reveló que fue un momento complicado.

"Fue fuerte verlo porque Tota es un amigo, no es un artista para mí. Más allá de sus dotes, fue fuerte encontrarlo. Había mucho olor a quemado. De hecho, persiste. Ya pasaron casi dos días y sigue", sostuvo. El jueves en horas del mediodía fue el último adiós y los restos del conductor fueron llevados al cementerio Las Paredes de Esteban Echeverría.

El último deseo de "La Tota" Santillán era que lo entierren cerca de quien fue su gran amigo, Rodrigo Bueno y así lo hicieron. Intrusos estuvo en el lugar y Alejandro Guati, el cronista sostuvo que "Por pedido de la Tota va a ser enterrado a metros de su amigo el Potro Rodrigo".

Horacio, uno de sus hermanos habló sobre esta decisión y confesó que "Estoy partido. No sé ni a dónde estoy. Es muy feo. Lo único que tengo para decir es que lo dejemos descansar en paz". "La Tota" Santillán falleció a los 57 años y es un dolor que caló muy profundo en quienes lo conocieron porque fue repentina.

El periodista Mauro Szeta aseguró en su cuenta de X (Ex Twitter) que la muerte del conductor no está clara para los investigadores por el momento. "Los peritos no pueden afirmar si La Tota inició el fuego por negligencia o de modo intencional", sostuvo el periodista.