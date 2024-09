El misterio de la "Ruta de las tangas" que apareció en un pueblo cordobés

Los vecinos fueron sorprendidos al ver las prendas femeninas esparcidas a lo largo de un camino rural. No hay una denuncia judicial ni cámaras de seguridad en la zona que expliquen lo ocurrido.

El tradicional pueblo cordobés conocido por sus salames, Colonia Caroya, amaneció este viernes con una escena inusual: decenas de tangas esparcidas a lo largo de más de 6 kilómetros en un camino rural.

Los sorprendidos vecinos se encontraron con una larga fila de ropa interior femenina al salir de sus hogares, y no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales, llamando al fenómeno "La ruta de las tangas”.

El insólito recorrido, que se extendía desde la calle 56 hasta la calle 30, y luego hacia la avenida San Martín, formaba una L y presentaba las prendas dispersas cada 10 metros aproximadamente. Algunas parecían nuevas, mientras que otras daban la impresión de haber sido usadas, según se pudo observar en las fotos y videos que rápidamente se hicieron virales.

Lo cierto es que rápidamente los medios locales se abocaron a tratar de dilucidar el misterio. Pero aún no lograron hacerlo ya que no existe ninguna denuncia en la delegación policial por el robo de ropa interior.

Como hasta el momento, la Policía de la Departamental Colón no recibió denuncias sobre el extraño suceso, y no hay cámaras de seguridad en el área que puedan aportar claridad sobre cómo llegaron las prendas a ese lugar. Además, los vecinos más cercanos al recorrido no escucharon ni vieron nada fuera de lo común durante la noche.

Ante la falta de explicaciones, surgieron varias teorías. Algunos especulan que podría tratarse de un robo, mientras que otros sugieren la posibilidad de que finalmente sea una intervención artística.

Sin embargo, hasta ahora, nadie ha reivindicado la autoría de esta misteriosa acción que ha dejado perpleja a la comunidad de este pueblo cordobés.