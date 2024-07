Salud: el 82,6% de las consultas en guardias se realizan en el sector público

El 82,6% de las consultas en guardias se realizan en el sector público de salud de la provincia de Buenos Aires, pese a que el 65% de los bonaerenses cuenta con obra social o prepaga, según las conclusiones de la primera Encuesta Provincial de acceso y utilización de los servicios de salud, un informe “sin precedentes” realizado el año pasado y recientemente presentado por el Ministerio de Salud.

“Se trata de más de 800.000 que tienen obra social o prepaga pero se atienden en el sector público, como consecuencia del desfinanciamiento del sector privado y el cierre de guardias en clínicas y sanatorios”, consideró el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepak, quien además sostuvo que “la reintroducción del Impuesto a las Ganancias a los profesionales de la salud desalienta aún más ese tipo de atención”.

Según los datos de la encuesta, la población acude en una gran proporción a consultorios en establecimientos privados, tanto para la primera consulta como para la consulta con un especialista, pero la mayor demanda de atención en guardias es en establecimientos públicos.

El trabajo fue presentado este lunes por el funcionario, en el marco de una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, quien dijo que “no hay precedentes de un informe de estas características”, realizado por la cartera sanitaria junto a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Ministerio de Economía bonaerense.

“Se trata de un estudio representativo de la provincia de Buenos Aires para tener un conocimiento más cabal sobre qué es lo que sucede en el sistema sanitario de salud”, dijo el ministro.

La muestra abarcó 53.835 viviendas en 24 partidos, utilizando un cuestionario digital estructurado en 15 bloques temáticos, realizado entre abril y julio de 2023. “Los resultados guiarán la planificación y toma de decisiones para la implementación de políticas de salud en todo el territorio”, indicaron desde la cartera.

Otro de los datos destacados es que casi el 80% de los consultados se atendió en su municipio de residencia, mientras que un 13,8% lo hizo en otro distrito bonaerense y un 7,5% se atendió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (784.393 personas). No obstante, Kreplak aclaró que la gran mayoría (84,0%) de los que consultaron en CABA no lo hizo en el sistema público, ya que posee cobertura de obra social o prepaga.

La encuesta revela además que en el último año, el 61,1% de los habitantes de la provincia solicitó consultas médicas (lo que representa a 11.015.809 bonaerenses). Al comparar esta variable según sexo, se observa una brecha de 11 puntos porcentuales entre mujeres (66,5%) y varones (55,4%), indicando una mayor demanda de servicios médicos a nivel provincial por parte de las primeras.

“Este comportamiento se alinea con estudios previos que indican que las mujeres tienden a utilizar más los servicios de salud, especialmente en los segmentos de niños y adultos mayores”, indicaron en el informe.

Entre aquellos que buscaron atención médica en el último año, el principal motivo de esa consulta fue la realización de controles de salud para el 55,1% (más de 6 millones de bonaerenses), con una mayor incidencia de estas consultas en los partidos del interior (57,1%) que en el GBA (53,9%), y en segundo lugar se encuentran aquellas personas que consultaron por dolores o malestares físicos (más de 2 millones de personas).

Los motivos de consulta que siguen, y que presentan porcentajes similares que oscilan entre un 6,1% y 6,8%, son el seguimiento o continuación de tratamiento (749.740 personas), apto médico/físico (712.977 personas) y accidente o lesión (674.199 personas). Únicamente, el 1,3% de aquellos que buscaron atención médica lo hizo para solicitar una receta o prescripción.

En tanto, el 38,9% (7.023.695 de personas) de la población bonaerense no buscó realizar una consulta médica en el último año. De ese porcentaje, el 62,8% no buscó atención porque consideró que no la necesitaba; mientras que a un 15,0% de quienes que no buscaron, no les pareció importante. Un tercer grupo plantea que no tuvo tiempo (13,6%), este motivo prevaleció en los partidos del GBA.

“Sin embargo, las barreras para acceder a la atención médica, como la disponibilidad de turnos o recursos económicos, no parecen ser un obstáculo mayor. La falta de turnos disponibles representa el 2,1% de quienes no consultaron y la falta de recurso económico, apenas el 0,8%”, sostiene el informe.

La encuesta indica que, del total de los bonaerenses que buscaron realizar una consulta médica en los últimos 12 meses, el 96,6% ha logrado atenderse, mientras que aproximadamente 385.000 personas (3,4%) no han podido concretar la atención a pesar de haberla buscado.