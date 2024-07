Habilitan el uso de pistolas taser para reducir a agresores y delincuentes

Lo dispuso mediante la Resolución 704/2024. Habrá capacitación en su uso para todas las fuerzas nacionales, provinciales y de la CABA.

El Ministerio de Seguridad dispuso del uso de armas no letales para detener a los agresores, según la resolución 704/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial. De acuerdo con la norma, el Gobierno trabajará con las fuerzas policiales nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para entrenar a los agentes concretamente en el uso de las pistolas eléctricas taser.

En la resolución, firmada por Patricia Bullrich, se lee que “los funcionarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales utilizarán armamento no letal para la inmovilización o incapacitación de agresores siempre que lo tuvieran provisto y cumplieran los requisitos de este Reglamento, en aquellas circunstancias en las que la utilización de un arma letal excediera la necesidad derivada de la amenaza o pudiera generar un riesgo de vida o de lesiones para terceras personas presentes en el lugar”.

704-taserDescarga

A continuación, la normativa detalla los ejemplos de armamento no letal: “pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales”, “pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales”, “artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales”, “gases paralizantes” y “cualquier otro armamento no letal aprobado conforme a la reglamentación y que cumpliera los mismos fines”.

Mientras que “los integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales deberán recibir capacitación especializada como requisito esencial para la autorización del uso de armamento previsto en esta resolución, la cual será supervisada por Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad”.