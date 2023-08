Qué hacer ante una multa de tránsito en las rutas bonaerenses

Si se cometió una infracción, es mejor optar por el pago voluntario. Si no fue así o hay irregularidades en el acta, se puede presentar un descargo.

Los descargos son válidos para todo tipo de infracciones y deben realizarse dentro de los 45 días hábiles de la notificación al infractor.

Cumplir la ley de tránsito no sólo es importante para prevenir siniestros evitables sino también porque la ley atribuye responsabilidad en un choque a quien haya incumplido las normas de tránsito. Sin embargo, a veces se puede incumplir la ley sin que la situación llegue a esos extremos, con lo que la multa es el principal dolor de cabeza. Para hacer un buen descargo ante una infracción de tránsito en la provincia de Buenos Aires es clave y fundamental leer el caso.

Si se cometió una transgresión, es mejor optar por el pago voluntario. E ir chequeando de tanto en tanto si aparecen multas para evitar sorpresas a la hora de renovar la licencia de conducir. Si no se cometió la falta o hay irregularidades en el acta que atentan contra el derecho a la defensa, se puede presentar un descargo. Estos son los pasos básicos, según la guía elaborada por el abogado Sergio Mohadeb, más conocido en las redes sociales como Derecho en Zapatillas, en su página web.

>Recopilar la información: reunir todos los documentos relacionados con la infracción, como la notificación de la multa, fotos o videos, y cualquier otro dato relevante para tu defensa.

>Conocer los plazos: verificar los plazos legales para presentar el descargo. Es esencial presentar el descargo dentro del período establecido, de lo contrario, el reclamo podría ser rechazado. En general es de 15 o 30 días; ante la duda tomar el más breve. El plazo se computa desde la notificación al presunto infractor/a.

>Redactar el descargo (ver más abajo): preparar un documento en el que expliques de manera clara y detallada tu versión de los hechos y los argumentos que respalden tu defensa. Puedes incluir cualquier prueba o testimonio que demuestre que no cometiste la infracción o que existen circunstancias atenuantes.

>Presentar el descargo: una vez redactado el descargo, preséntalo ante la autoridad de tránsito correspondiente en la provincia de Buenos Aires. Dependiendo de la jurisdicción, esto podría ser en una oficina de tránsito o a través de un sitio web oficial. Producir la prueba.

>Seguimiento y respuesta: después de presentar el descargo, deberías recibir una notificación de recepción. La autoridad competente revisará tu descargo y tomará una decisión al respecto. Si el descargo es aceptado, la multa podría ser anulada o reducida. Si es rechazado, aún puede tenerse opciones para apelar la decisión. El control judicial es un derecho siempre.

Descargo ante una multa de tránsito en la Provincia

>Los descargos serán válidos para todo tipo de infracciones y deben realizarse dentro de los 45 días hábiles de encontrarse notificado.

>Al realizar el descargo pierde el beneficio del pago voluntario.

>Presentar la mayor cantidad de pruebas para intentar revertir la multa.

>Las resoluciones se emiten entre 20 y 30 días después de recibida la documentación. Primero se le envía un mail al usuario y luego se le manda la notificación a la casa vía correo postal.

>Para los casos de sentencia condenatoria y debidamente notificada, corresponde el pago de la multa por la infracción de tránsito.

Una vez enviado el descargo el sistema le avisará que el descargo fue debidamente presentado. El resultado podrá ser válido (se dicta sentencia absolutoria) o inválido (se dicta sentencia condenatoria). Todo avance o resolución se notificará a través de un mail automático al infractor, mediante el domicilio electrónico declarado. Por eso es muy importante que lo declares.

Cabe aclarar que si la infracción es a otro vehículo con la misma patente, se recomienda hacer la denuncia penal y comunicarse con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) a fin de que adopte las medidas legales correspondientes.

Cómo hacer un descargo

En la página web oficial de la provincia de Buenos Aires se explica paso a paso el trámite para presentar el descargo o defensa del presunto infractor. Para empezar la defensa, plantear la prescripción, si es que aplica.

También se puede argumentar que se violó el debido proceso si la municipalidad no notificó de manera debida la imputación ni dio el derecho de expresar las razones de hecho y de derecho por las cuales el o la conductora/a considera que la multa debe ser rechazada.

En subsidio se puede pedir la reducción de la sanción de multa al mínimo legal. O un plan de pagos para atenuar las consecuencias de la multa, si es que se carece de antecedentes relevantes.

Modelo de descargo

Ciudad de ….

Al Sr. Juez titular del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial

(NOMBRE Y APELLIDO), identificado con documento de identidad (tipo y Nº) y CUIL/CUIT Nº (número correspondiente), me dirijo a usted en calidad de presunto infractor debidamente notificado de la falta descripta en el Acta de Comprobación de Infracción N° (número de acta), referente al vehículo con dominio (número de dominio), con el propósito de presentar el siguiente descargo. Ante todo, ejerzo el derecho de hacerlo a distancia por domiciliarme en…

(expresar la defensa, ejemplos).

-Plantear prescripción

-Plantear en subsidio reinicio de plazos si la multa no fue notificada en debida forma.

-Radar no homologado

-Radar no señalizado, control no señalizado

-Falta de señalización de velocidad

-No coincidencia con el vehículo

-Falta de requisitos esenciales del acta. Ej: falta de firma, agente, fecha y hora, etc.

-No haber circulado en esa ciudad o ruta (evaluar denuncia penal ante patente duplicada)

-Otros motivos

[Firma]

Aclaración: Documento de Identidad (tipo y Nº): [Datos del documento]