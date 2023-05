La ministra de Mujeres denunció a Baby Etchecopar y el periodista respondió con insultos

El conductor fue denunciado ante el Enacom por Ayelén Mazzina y, en su editorial político, respondió a los insultos.

El periodista Ángel “Baby” Etchecopar fue denunciado por parte de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a raíz de las expresiones del comunicador contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

En su escrito presentado ante el Enacom, Mazzina se refirió a las “expresiones discriminatorias y violentas” del periodista difundidas el pasado lunes por el sitio Border Periodismo. Recordemos que las palabras de Baby Etchecopar fueron también repudiadas por el bloque del Frente de Todos.

En aquella entrevista, el periodista rememoró que calificó a la vicepresidenta como “el cáncer de la Argentina” y se justificó: “No imagino cómo representar algo más nocivo para el cuerpo de la República y de la patria que un ser que se pasa 20 años deteriorando al de enfrente”.

“Gobernadores que violan a las sobrinas, el otro que no deja entrar a la chica con Covid al pueblo, estas mierdas que se han formado que son de esta porquería que es el kirchnerismo”, apuntó Etchecopar. Y arremetió contra la presidenta de la Cámara de Diputados: “Hoy que la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina o por lo menos la metástasis de Cristina Kirchner”.

Ante dichas declaraciones, Mazzina pidió que se “actúe y disponga las medidas pertinentes conforme a las leyes nacionales, convenciones y tratados internacionales” y que tome en consideración las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA para “terminar con la creciente violencia política y de género en Argentina”.

En el documento, resaltó además que este tipo de mensajes refuerzan patrones socioculturales “alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación”, a la vez que contribuyen a “legitimar otros tipos y modalidades de la violencia machista”.

Mazzina coronó la acción legal con un posteo en Twitter: “La violencia hacia las mujeres y disidencias que hacemos política va contra todo avance de derechos humanos, igualdad y justicia social. Una vez más, llamo a la dirigencia política y a la sociedad a frenar estos ataques”.

En su editorial titulada Libertad de Expresión, el periodista de A24 dijo anoche: “Lo que tienen que hacer los políticos es contestar, no explicarnos cómo hacer radio o televisión”. Y continuó: “Si no les gusta lo que digo, están los tribunales. Y si no, los dedos para que se corten las uñas con los dientes”.

En su descargo, Etchecopar expresó: “Lo que tienen que hacer los políticos es primero no hacer cag… para que nosotros no tengamos nada que contar. Y segundo tratarnos con respeto porque ustedes se van y nosotros quedamos. Realmente, a mí nadie me manda a callar y menos ustedes pelo…”.