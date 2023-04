El amor por un Club, más allá de los resultados

Una hincha del Club Deportivo San Agustín se expresó en las redes sociales, con un conmovedor mensaje, luego de consumarse el descenso de categoría de la institución granate. Sus palabras son un gran ejemplo del amor por los colores, más allá de cualquier resultado.

La convecina Alejandra Paoltroni conmovió a los hinchas del fútbol nuevejuliense con una suerte de carta abierta a todos los simpatizantes del Club Deportivo San Agustín, luego de que el primer equipo de fútbol perdiera la categoría en la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Su mensaje conmovió no solamente a los "granates", sino también a todos los hinchas del fútbol local, sin distinción de camisetas.

"Carta de una hincha"

"Nuestro querido San Agustín...

Soy la mamá de un jugador... Fermín y de una hincha más... Sarita

La mujer de un dirigente... Alejandro.

Yo en los primeros años acompañaba muchas veces desde adentro no solo viendo a mi hijo jugar... cantinera... costurera... y algunas otras cosas que ya no recuerdo... ahora un poco más de afuera... escuchando los partidos (por que a veces la violencia en las canchas me estremece y me quedo en casa).

Somos una familia que al final nuestra segunda casa es el club... y cuando una familia vive en una casa suceden muchas cosas... a veces suceden cosas tristes y a veces se nos explota el corazón de alegría... a veces llegamos con caras largas o preocupadas... a veces saltando con los cánticos al Santo a todo volumen.

A veces como mamá escucho "que bien Fer"... y a veces una pregunta que creen disimulada "que le está pasando a Piernas???? Muchas veces respondería... lo que le pasa a todo ser humano.

A veces como la mujer de un dirigente escucho... que bien esta el club... lindas noticias y a veces... tendrían que hacer tal cosa o tal otra... como si los poquitos que la constituyen no le robaran mucho tiempo a su propia vida... a su familia... a su distracción para llamadas telefónicas interminables... carreras para organizar el campeonato... los mandados... los choripanes... los sandwich para la cuarta... contactar al medico por el jugador lesionado y les puedo asegurar la lista es interminable (seria el trabajo de 19 a 21 hs o mas... más todas las llamadas recibidas en el día).

Muchas veces los festejos del ascenso y otras las tristezas del descenso.

Como la vida misma

Pero tenemos muchos ejemplos que nos ha dado el fútbol argentino... de lo que el de afuera.... el hincha y quien disfruta del futbol tiene que hacer... como le enseñamos a los niños "no se pega... dale un abracito" en las buenas y en las malas.

El fútbol... pertenecer a San Agustín nos ha enseñado mucho como familia... también nos ha quitado mucho... pero aprendimos que es parte de desear con el alma algo... lo que sea... cumplir un sueño... un proyecto.... querer estar ahí aunque a veces me de o a veces me quite...

Hoy nos toca la tristeza... atravesar el duelo (la sensación que no alcanzo el trabajo... la energía... las ganas que cada uno puso... jugadores... técnicos... hinchas... comisión... los y las que estamos detrás de escena...

Ahora a Resucitar de nuestro duelo (como lo dice Octavio Paz).

Gracias a cada uno de los que participa de San Agustín... y el que lo abraza en las buenas y en las malas... porque seguro ni se imaginan las marcas y aprendizajes que dejan a los que vienen y puedan verlo...

A veces ando enojada porque me quito algunos tiempos con los míos... pero muchas más veces feliz de descubrir en los míos una pasión que les alimenta el buen vivir.

Abrazo al Club... porque hoy lo está necesitando más que nunca...

Tenemos hasta la suerte de aprender del mejor jugador del mundo que es nuestro... y ahí no hablo de su genialidad con la pelota... sino la grandeza de su corazón...

Los saludo

Alejandra Paoltroni