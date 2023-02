Olavarría: 70 intoxicados por agua no apta para consumo

Un grupo de vecinos de la localidad olavarriense de Loma Negra sufrió una intoxicación. Manifestaron sintomatología correlacionada con cuadros de Gastroenteritis y Diarreas Agudas. Bromatología municipal analizó el agua de red y llegó a la conclusión que fue la causante.

Luego que días atrás unos setenta vecinos de la localidad de Loma Negra, partido de Olavarría, presentaron una intoxicación con similares síntomas, Bromatología municipal analizó y comprobó que el agua de red que ingirieron no es apta para consumo.

Desde la Secretaría de Salud y Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones de Olavarría se informaron las labores realizadas en Loma Negra a partir de un incremento de casos notificados de Gastroenteritis y Diarreas Agudas.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, "en la última semana del pasado mes se registró un aumento progresivo de pacientes que concurrieron a la Unidad Sanitaria N° 21, quienes manifestaron sintomatología correlacionada con cuadros de Gastroenteritis y Diarreas Agudas."

"Entre los días 29 y 31 de enero se tuvo el pico máximo con 69 casos notificados. La mayoría corresponden a personas de entre 15 y 44 años, quienes presentaron síntomas tales como malestar o dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarreas", se especificó.

Personal de la mencionada Unidad Sanitaria y de la Dirección de Epidemiología desplegaron diversas tareas para determinar, entre otros aspectos, posibles fuentes de contagio. "En ese sentido, el diálogo con pacientes permitió conocer que todos utilizan agua de red, a la par de manifestar el no consumo de un alimento en común, como así tampoco haber concurrido a eventos masivos. Se contó además con la participación de personal de la Dirección de Bromatología, que estuvo a cargo del análisis bacteriológico de las muestras domiciliarias de agua", se indicó.

Es así que, de manera preliminar, se dijo que “de acuerdo a las determinaciones efectuadas, la muestra se considera no apta para el consumo desde el punto de vista bacteriológico" y que "no cumple con los límites establecidos en el Artículo 982 del Código Alimentario Argentino para el recuento de Coliformes Totales".

Se exigirá así, a la Sociedad de Fomento de Loma Negra, la limpieza y desinfección del tanque/pozo y sus instalaciones. La Municipalidad mantendrá un seguimiento atento al estado de salud de los pacientes.

Asismismo, desde el área de Desarrollo Social se realizará un relevamiento de las familias en la localidad para conocer la situación sociosanitaria de los vecinos, a quienes se les recomienda:

Utilizar agua segura. En el caso de no contar con agua segura embotellada, se recomienda el agregado de lavandina respetando la dosis indicada en el rótulo de envase o hervirla de 2 a 3 minutos, o utilizar pastillas potabilizadoras. Tener en cuenta que la lavandina utilizada debe describir en su rótulo que es apta para desinfectar agua, y solo debe mezclarse con agua a temperatura ambiente.

Practicar costumbres de higiene como lavado de manos con agua segura y jabón después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de manipular alimentos, y, las madres, antes de dar de mamar.

Mantener la lactancia materna.

Disponer de la basura en recipientes bien protegidos.

No bañarse en aguas contaminadas o no seguras.

Mantener la higiene en la preparación de los alimentos.

Utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados.

Lavar frutas y verduras y otros alimentos con agua segura.

Cocinar bien los alimentos: los huevos hasta que tengan consistencia dura; las carnes hasta que pierdan el color rosado, teniendo especial cuidado con la carne picada y hamburguesas.

No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada donde se apoyó carne cruda para cortar otros alimentos, sin antes lavarlos con agua segura y detergente.

Consumir leche, derivados lácteos y jugos pasteurizados.

Conservar alimentos frescos y cocidos en la heladera, no al aire libre, ni en microondas u hornos.

Evitar la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica.

Evitar el uso de antibióticos y fármacos inhibidores de la motilidad intestinal.

Ante cualquier signo de alarma consultar con un profesional de la salud capacitado o en el centro de salud más cercano.