La Mesa Agropecuaria Provincial pidió la emergencia agropecuaria

Autoridades de Federación Agraria Argentina, CARBAP, Sociedad Rural Argentina y Coninagro que integran la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires se reunieron con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Lo hicieron para abordar distintas problemáticas que afectan severamente a los productores bonaerenses, derivadas de la emergencia por sequía que azota a la provincia. Y pidieron que se decrete con urgencia esta situación.

Los representantes de las entidades remarcaron que la situación es crítica, por la época en la que se está produciendo la emergencia (segundo semestre del año), que es cuando se genera la mayor producción, por lo que repercutirá fuertemente en el resto del año. Pidieron que la emergencia sea decretada para todo el partido (y no individual por productor) y con inmediatez, para que no suceda que pase mucho más tiempo sin que llegue al gobierno nacional.

También que se generen créditos a 36 meses, a tasa 0, con los primeros 6 meses de gracia, para recomponer el capital de trabajo e insumos.

Para los productores más pequeños, le solicitaron al gobernador que esas ayudas no sean créditos sino subsidios, para poder recuperar la producción. Además pidieron que no sólo haya

condonación del impuesto inmobiliario (como prevé la ley de emergencia) sino que ella sea retroactiva a la época de la declaración de emergencia, porque si no los que ya pagaron no podrían acceder a esos beneficios.

Finalmente, se solicitó que sea considerado el vencimiento de febrero del inmobiliario y que se gestione la eliminación de la obligación del anticipo impositivo de ganancias.

Por Federación Agraria Argentina estuvieron presentes la secretaria gremial y dirigente bonaerense, Andrea Sarnari, y los directores Claudio Angeleri y Aníbal Chiramberro. Por CARBAP, su presidente, Horacio Salaverri y su vicepresidente, Roberto Cittadini. Por SRA asistieron los directores, Juan Manuel Bautista y Marcos Mathé. Por Coninagro, el consejero de Buenos Aires, Georges Breitschmitt.