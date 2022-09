Atl. 9 de Julio y Once Tigres animarán el Torneo Federal Amateur

Desde el 16 de octubre próximo, equipos de todo el país darán forma a una nueva edición del denominado Torneo Federal Amateur (ex Argentino B), en el que participarán también Atlético 9 de Julio y Once Tigres, último Campeón y Subcampeón, respectivamente, de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

El certamen, en la zona que compete a los equipos locales, se jugará de la siguiente forma:

Primera Ronda

Está integrada por ocho (8) zonas, siete de cuatro (4) equipos cada una y una de tres (3) equipos.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas.- (Total: 16 equipos).

Segunda Ronda – 27/11 y 04/12/2022

Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda – 11 y 18/12/2022

Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda – 8 y 15/01/2023

Estará integrada por cuatro (4) equipos clasificados de la Tercera Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda – 22 y 29/01/2023

Estará integrada por dos (2) equipos clasificados de la Cuarta Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

El ganador clasifica a la Etapa Final.

ZONA 7 - PAMPEANA NORTE

1ra. fecha - Domingo 16/10/22

9 DE JULIO vs. ONCE TIGRES

VIAMONTE F. C. vs. DEP. CASARES

2da. fecha - Domingo 23/10/22

DEP. CASARES vs. 9 DE JULIO

ONCE TIGRES vs. VIAMONTE F. C.

3ra. fecha - Domingo 30/10/22

9 DE JULIO vs. VIAMONTE F. C.

DEP. CASARES vs. ONCE TIGRES

4ta. fecha - Domingo 06/11/22

ONCE TIGRES vs. 9 DE JULIO

DEP. CASARES vs. VIAMONTE F. C.

5ta. fecha - Domingo 13/11/22

9 DE JULIO vs. DEP. CASARES

VIAMONTE F. C. vs. ONCE TIGRES

6ta. fecha - Sábado 19/11/22

VIAMONTE F. C. vs. 9 DE JULIO

ONCE TIGRES vs. DEP. CASARES