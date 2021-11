Suman nuevos repudios los dichos del presidente de la CEyS

Respecto de los dichos del Dr Losino quisiera manifestar lo siguiente, Losino expreso que “acaecido lo del gerente de la Coop. se debió tomar una decisión al respecto y recomendó a un abogado conocido (amigo) con posgrado en derecho penal ", lo de AMIGO me pertenece, miro alrededor y pregunto en Junin, Trenque Lauquen, Mercedes, etc no hay abogados con posgrado en derecho penal..? , claro que si , pero no reúnen la segunda condición que es ser "conocido" del Dr Losino, de lo que infiero que lo importante era ser conocido y no tener posgrado.

PREGUNTO tener posgrado en derecho penal , que garantiza ..? en cuanto a arreglos espurios, si se refiere a la materia Penal su desconocimiento en la materia es por demás evidente, digamos que; ,realizada la denuncia la acción penal la posee el fiscal 2do. si un abogado actúa en representación de la Cooperativa a esta es a quien debe rendirle cuenta y ante un accionar espurio como manifiesta el letrado es pasible de una denuncia que podría realizar el consejo de administración.

A la hora de hacer política se debe hacer desde afuera de la Cooperativa. Y tercero diría un estudiante de psicología que cuando se habla se debe tener cuidado con las proyecciones que hacemos.

Respecto a contratar un profesional dedicado exclusivamente a la Cooperativa, debo pensar que el conocido de Morón, debe haberse venido a vivir a 9 de Julio para dedicarse exclusivamente al tema cooperativa lo que implica seguramente un aumento de sus honorarios en carácter de viáticos ya que nadie va a trabajar a 260 km de su casa por honorarios ordinarios, honorarios que pesaran una vez más (como los de Raineri), sobre los accionistas de la cooperativa, es decir, todos nosotros.

Atte Dr Petraccaro Enrique - DNI 14.018.785

ABOGADO- T XIII , Fº 46 CAMDP