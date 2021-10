La RAE volvió a negar el uso del lenguaje inclusivo a raíz de una consulta realizada por una usuaria de Twitter: “No supone discriminación sexista”.

Desde que se desató la polémica sobre el uso del lenguaje inclusivo, la RAE no ha dejado de mostrar su postura frente al tema rechazándolo incontables veces. A pesar de los comunicados que hace el ente regulador, el fenómeno de la inclusividad viene creciendo y se está comenzado a usar con mayor frecuencia. Hace poco, una consulta realizada por Twitter obligó a los miembros de la Academia a reafirmar sus creencias.

Bajo el hashtag #RAEconsultas, el internauta llamado Claudio Ruiz consultó: “Hola, RAE informa, tengo una duda: este famoso lenguaje inclusivo, ¿Es una jerigonza o un galimatías?”. Los términos que usó en su escrito se refieren a cualquier tipo de idioma que sea confuso y difícil de comprender. Al día siguiente, el hombre se encontró con la respuesta de la Real Academia Española:

El categórico rechazo de la RAE al lenguaje inclusivo: “No supone discriminación sexista”

“Lo que comúnmente se ha dado en llamar ‘lenguaje inclusivo’ es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”, explicaron. Esto desató una nueva ola tanto de insultos como de halagos hacia la institución por parte de la comunidad de la red social.

La respuesta de la RAE sobre el uso del lenguaje inclusivo.

En oportunidades pasadas, la RAE fue protagonista de varios episodios en donde muchos los acusaban de ser retrógrados y de no adaptarse a los movimientos y cambios que suceden en la sociedad. De todas formas, ellos se mantienen firme con su postura y aseguran que “el lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y, a pesar del tiempo transcurrido desde la redacción del texto, no plantea en la actualidad problemas serios de interpretación literal. No plantea en la actualidad problemas serios de interpretación literal. No hay, pues, razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar su redacción”.