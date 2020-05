¿SIN VACUNA NO HAY CLASES “NORMALES”?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que evalúan un regreso escalonado a las clases, aunque no se desarrollarán con normalidad hasta hasta que los especialistas encuentren la vacuna contra el coronavirus​.

Viernes 8 de mayo de 2020.

“No hay posibilidades de que los alumnos regresen a los aulas en el corto plazo. Un escenario posible es que se comiencen a volver de manera escalonada luego de las vacaciones de invierno”, aseguró el ministro en diálogo con El Destape Radio.

Sin embargo, advirtió que “las clases no volverán con normalidad, tal como sucedía en marzo, hasta que se encuentre la vacuna” contra el Covid-19.

En ese sentido, explicó que están analizando medidas tales como “el distanciamiento sociales dentro de las aulas, al igual que en todos los lugares públicos de cada establecimiento, y el ingreso controlado a las escuelas”.

“Nos preocupa el uso del transporte público y toda la movilización que implica asistir al colegio. Hay que ser cuidadosos porque no queremos que se repitan escenas dramáticas que hemos visto en algunos países”, advirtió.

Por otro lado, destacó que “no van a poder volver todos los alumnos a las escuelas al mismo tiempo”. “Vamos a priorizar la vuelta de los que están terminando los niveles primarios y secundarios y los primeros tramos de la alfabetización, como primero y segundo grado”, señaló.

“España y otros países con los que estamos dialogando están tomando decisiones similares. Nuestra ventaja es ver como impactan estas medidas, tanto a nivel epidemiológico como pedagógico”, añadió.

En cuanto al cierre de notas del primer trimestre, Trotta sostuvo que se utilizarán “instancias de evaluación diferentes” en todas aquellas instituciones que, por diversos motivos, no hayan podido evaluar a sus alumnos de una manera formal.

“Tenemos que calificar el esfuerzo y el compromiso colectivo de los profesores, alumnos y familiares. Porque si ponemos una nota, no estaríamos evaluando el aprendizaje de los estudiantes, sino su realidad socioeconómica y sociofamiliar, ya que muchos no tienen computadores o sus padres no cuentan con las capacidades y recursos para ayudarlos”, detalló.

Por último, contó que continúa “la postergación en el pago de las cuotas para aquellas familias cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia”.