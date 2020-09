La Sociedad Rural de 9 de Julio saluda a Agricultores en su día

8 de septiembre Día del Agricultor: Con la misma pasión produciendo alimentos esenciales.

Martes, 8 de septiembre de 2020

Cada día para el productor agropecuario es toda una incertidumbre ya que dependiendo de la naturaleza, el clima, los mercados; invierte bajo tierra y en vida animal sin dejar de utilizar la mejores tecnologías para el agro y respondiendo con mejores prácticas para el cuidado del suelo y el medio ambiente

Este año encontramos a nuestros agricultores como al resto de la sociedad en una situación nunca antes conocida, y el productor apoya produciendo alimentos esenciales para nuestra población y del mundo, tomando los recaudos necesarios de distanciamiento.

Es que labrar la tierra tiene una pasión inexplicable. La misma que tuvieron los 1.162, agricultores de nacionalidad suiza que se instalaron en Esperanza (Santa Fe), aquel 8 de septiembre de 1856, y que dieron inicio al desarrollo de la agricultura extensiva e inclusiva en nuestro país y que prosigue en nuestros días.

La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos y es imprescindible tomar conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el esfuerzo y dedicación de los agricultores, y su inmenso aporte al progreso de un territorio y de la humanidad toda.

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio acompañamos a todos los productores rurales, hombres y mujeres, que con su esfuerzo aportan además de alimentos, a la economía del país.

Desde 1944 por decreto N° 23.317, del gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el “Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario”, por la importancia del agricultor en la construcción de la nación, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.

Cada año en Sociedad Rural de 9 de Julio, el Grupo de Colaboradoras de la entidad impulsa desde hace casi cuarenta años la Fiesta del Agricultor reconociendo al productor y mujer del campo. Este año ante los hechos conocidos no podrá ser posible, no por ello, no dejamos de decir FELIZ DIA DEL AGRICULTOR.