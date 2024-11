Joven influencer acusado de organizar una estafa piramidal

Isaías Ezequiel Caballero, “Isa”, prometía duplicar el dinero invertido en criptomonedas en 15 a 20 días. El lema de su cuenta de red social era “Todos millos o nada”. Damnificados marcharon a un country.

Según el relato de los presuntos damnificados, el joven de 22 años, identificado como Isaías Ezequiel Caballero, prometía duplicar el dinero invertido en criptomonedas en 15 a 20 días. El lema de su cuenta de la red social que utilizaba para atraer víctimas era “Todos millos o nada”, consigna el diario El Sol de Quilmes. Por la cantidad de denuncias, el perfil fue cerrado. Sin embargo, el joven creó un segundo perfil, que también fue eliminado, y ahora maneja una tercera cuenta privada. En ese perfil de Instagram el plazo que promete es aún más atractivo: “Duplicamos tu inversión en siete días máximo”.

Tal como informó El Sol el domingo, en las primeras semanas las inversiones depositadas en la billetera virtual generaban ganancias al crecer la cantidad de personas en el sistema, pero, según las víctimas, esos rendimientos se frenaron. Es que los esquemas piramidales necesitan de nuevos inversores, y al dejar de ingresar personas, el acusado comenzó a perder dinero. El escándalo estalló cuando la gente empezó a reclamar por sus inversiones.

Este fin de semana, un grupo de damnificados se concentró en la puerta del barrio privado para reclamar por la detención del influencer y exigirle que devuelva la plata. La Policía llegó al lugar y lo detuvo luego de que algunos vecinos arrojaran piedras y botellas a la casa del acusado. En medio de la manifestación, “Isa” publicó un video en sus redes: “Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una remano, y parece que se cagan en todo”, dijo, aunque argumentó que “los límites para transferir el dinero” impedían su devolución.

De acuerdo con El Sol, hasta el momento no se presentaron denuncias formales ante la justicia porque las víctimas continúan esperando que el joven devuelva el dinero invertido. Justamente, tras ser aprehendido, Isaías fue liberado por la falta de denuncias. “Tienen que tener paciencia como les dije. Yo hace cuatro días recién estoy pagando. Es una cuenta la que me devolvieron, por eso tampoco estoy tirando millones para todos lados y estoy tratando de sacar a la gente que tenían varios días. Pero ustedes colabórenme. Yo cuando pido una cosa y tienen que mandarlo a tal número, hagan eso. Hay que poner orden, nada más”, comenzó a explicar, y siguió: “Esta semana me van a ir devolviendo las otras cuentas. Pero no se alteren, me levanté con la mejor y están todos alterados. Tengan paciencia nada más, es eso. Si todos nos organizamos, vamos a cobrar todos. Todos van a cobrar”.