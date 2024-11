730 fotos originales de 9 de Julio: "La Foto del Día" cumple hoy dos años

Hoy, 16 de noviembre, nuestra sección "La Foto del Día", cumple dos años; lo que es para nosotros un acontecimiento importante, ya que refleja nada menos que 730 "disparos" de nuestro lente, rescatando imágenes originales, curiosas o particulares de la ciudad.

La sección nació hace exactamente dos años, como la mayoría de las cosas, con cierto grado de casualidad, ya que la primera publicación correspondía a una fotografía que no encuadraba en la categoría de "noticias" y por ende requería un nuevo marco, o un nuevo formato.

Con el correr de los días y las semanas, la aceptación de nuestros lectores fue tal que decidimos continuarla ininterrumpidamente, planteándonos el desafío de hallar una "foto del día", precisamente, en cada jornada.

Realmente no fue -ni lo es- sencillo, no solamente entrenar el ojo para encontrar una imagen llamativa, particular, poco vista o muy vista pero que pase desapercibida en el diario andar por la ciudad.

Y así, hemos salido durante muchos días a "caminar la ciudad" en busca de esa foto para nuestra sección, retratando automóviles antiguos, cestos de basura, lugares, curiosidades, sitios y barrios, localidades, parajes y tantas otras cosas que hacen al "ser nuevejuliense", alimentados en la compleja tarea por las muestras de apoyo de lectores y seguidores que nos alientan con sus comentarios o un simple "like".

Fue así que llegamos más allá: nada menos a que nuestros lectores nos envíen sus propias fotos para publicar; o que como muchos confiesan, esperen la tardecita "para ver qué Foto del Día publica La Trocha Digital".

Lo que nos llama mucho la atención es todo lo que ha pasado en estos dos años, lo que insta a repensar lo que significa encontrar una nueva foto cada día.

Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que cuando esta sección comenzó, Argentina no era Tricampeona Mundial de Fútbol, Javier Milei no era Presidente de la Nación, Messi no jugaba en Inter Miami, no existía el chat GPT, Taylor Swift no había revolucionado el país con sus shows y Fito Páez no había batido récords con sus conciertos de los 20 años de "El amor después del amor"; estaban entre nosotros Silvina Luna, Ricardo Iorio y Gran Hermano no había vuelto, entre otras cosas.

Por eso, y por mucho más, gracias a todos, de corazón!!!