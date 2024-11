Por falta de efectivos policiales, se reestructura la agenda del fútbol local

Anoche, la Liga Nuevejuliense de Fútbol, desarrolló una reunión extraordinaria para analizar la situación dada por la falta de personal policial disponible para brindar seguridad en los estadios de Primera División, Ascenso y Fútbol femenino, instancia que llevó a reprogramar la agenda de cotejos de este fin de semana.

Plantel del C.A.S. Dudignac.

Tras un intenso análisis, se resolvió que este fin de semana se jugarán los partidos suspendidos de las fechas anteriores, correspondientes a la cuarta y séptima fecha, y se adelantarán dos encuentros de la séptima fecha.

CRONOGRAMA:

Viernes 8: La Niña vs. Dudignac, a las 20:00 hs (en Once Tigres).

Domingo 10: Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio, a las 20 hs.

Domingo 10: El Fortín vs. Atlético French, a las 17:00 hs.

Domingo 10: San Martín vs. Libertad, a las 20 hs.