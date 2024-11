Despistó un automóvil en Ruta 5 y terminó dentro de un monte

En la Ruta 5, en el kilómetro 197, la conductora de un automóvil marca Citroen modelo Xsara protagonizó un despiste en el que no tuvo lesiones, no obstante, debió ser asistida por los Bomberos porque no podía descender por sus propios medios de la unidad.

Aylén Yazmin Maggiolo, de 27 años, oriunda de San Fernando, que viajaba hacia Carlos Casares hizo una maniobra por la que se cruzó de carril, embistió un cartel de la mano contraria y terminó en el interior de monte sin impactar con un árbol.

Dos unidades de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar, debieron realizar maniobras para poder retirar a la conductora del habitáculo para que sea trasladada en ambulancia al Hospital Municipal donde se estableció que no había sufrido lesiones.

Fuente: El Salado de Alberti