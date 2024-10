En Argentina celebramos el "Día de la Alegría"

Si bien es simbólica, ya que no es oficial, en nuestro país (Argentina) se celebra el “Día Nacional de la Alegría”, que instituyó en el año 1994, el doctor Enrique Febbraro, el mismo que bautizó al 20 de Julio como “Día del amigo”.

El doctor Febbraro fue distinguido como “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de Mar del Plata. En un periódico matutino local el doctor Febbraro dijo refiriéndose al “Día de la Alegría”:

“La alegría es absolutamente neutral, porque es de todos día a día y no se la puede adueñar nadie. La alegría es un sentimiento que todos tenemos, pero que pocos cultivan.

Una forma de vida más alegre, es una actitud más favorable para la salud y para el trato social, sobre todo en años difíciles.

El buen humor, aunque a veces cause risa, no es alegría. Es algo que se siente interiormente, que nos hace más felices y sin que se note ningún motivo especial para estar contentos.

El simple hecho de estar vivos es un motivo suficiente para estar alegres.

No obstante, esta realidad suele pasar desapercibida y la gente en general no la goza, y en cambio se complica prolijamente sus días y hasta las horas de dormir y por supuesto, se enferma y pasa muy malos ratos.

Cada uno haga su propio ejercicio de reconciliarse con este sentimiento y si, felizmente, no necesita de una fecha simbólica para acordarse de que es una obligación moral y ética, el gozar de la alegría, cuenta con ella para transmitir esa alegría a los demás.

Es decir que tiene que hacer algo positivo y evidente para llevar alegría a los parientes, familiares, amigos, compañeros y vecinos. De hecho, es un acto patriótico y humanitario”.