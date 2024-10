Fuerte y comprometido discurso del presidente de Sociedad Rural

En oportunidad del almuerzo inaugural de la 127 Expo Rural de 9 de Julio, el presidente de la institución, Fernando Mato, dejó fuertes reflexiones e instó a todos los sectores a comprometerse para lograr un país mejor.

EL DISCURSO DE FERNANDO MATO

Junto a nosotros se encuentran como engranaje principal de esta muestra, los expositores, y este año las empresas que de una u otra manera son nuestros auspiciantes, que también con su compromiso apuestan a mantener viva la Expo Rural.

Este año es complejo y difícil de transitar, con cambios que al menos movieron las estructuras, y que pretendemos se sigan moviendo, para que dé una buena vez la cultura del trabajo y la honestidad sean las ganadoras de nuestra sociedad.

En nuestros ámbitos como institución intermedia, hemos presenciado un cambio de gobierno, y desde el primer momento, como lo hemos hecho en la gestión anterior, estamos trabajando para acercar ideas y propuestas.

Convencidos de que el dialogo y el trabajo en conjunto son los horizontes a seguir.

Lógicamente hay diferencias, es saludable que las haya, y mucho más saludable que podamos transitarlas a partir de un dialogo, honesto y sincero.

Pero también poniendo el punto en las coincidencias y asi, en conjunto, lograr mejoras para nuestro sector y la comunidad.

Es mucho más fácil tener un enemigo con quien pelear desde la vereda de enfrente y solo quejarse.

Que apostar al dialogo, aportar ideas, trabajar en conjunto y caminar con las diferencias.

Pero… así somos en el campo… siempre nos motivaron las tareas difíciles y el esfuerzo.

Estamos trabajando, desde hace más de un año, en el semáforo de caminos,

un formato colaborativo de obtención de información sobre el estado de los mismos, información que no existía. Empezamos con ocho productores referentes, hoy son mas de cuarenta que todos los meses nos informan, eso es compromiso.

Ese semáforo es hoy una referencia que sirve al secretario de obras públicas para saber y estar informado del estado de los caminos.

A su vez recibimos por parte del municipio, la información de un plan de trabajo previo, el trabajo realizado y también los números económicos, cabe destacar que, por primera vez en mucho tiempo. Todos estos datos, los analizamos, y después preguntamos, sugerimos, escuchamos, dialogamos y aportamos ideas.

El proceso de interacción se está armando: ya tenemos con el semáforo un diagnóstico, hay una planificación de trabajo, y una rendición de cuentas. Se empiezan a ver resultados y seguimos avanzando en el proceso pidiendo una planificación para la renovación del parque vial, este último punto esperamos tenerlo a corto plazo.

Hemos implementado reuniones periódicas con el secretario de obras públicas y productores para intercambiar información, y asi entender mejor algunas situaciones.

Parece poco, pero si pensamos que hace más de un año atrás, estábamos parados en la queja, sin ningún resultado a la vista, hoy, podemos decir que ese difícil camino del diálogo está dando algunos frutos, que ese dialogo es de a dos y que nos genera esperanza.

En producción, apostamos a los avances de la subsecretaria en los próximos meses, tratando también de aportar nuestra mirada y las necesidades de los productores. Entendemos que en este sentido es necesario programar algunos puntos básicos para que la producción de Nueve de julio sea pujante, la conectividad, caminos acordes, la seguridad, la búsqueda de proyectos agroindustriales y la ayuda en la búsqueda de financiamiento que acelere inversiones.

También trabajamos por dos años en la promulgada ordenanza de aplicación de fitosanitarios, y lo seguiremos haciendo para mejorar el medio ambiente, para eso pedimos la colaboración a todos los productores para promover las buenas prácticas agrícolas, como asi también la responsabilidad del municipio en la ejecución de la ordenanza.

En seguridad, nos reunimos con todos los actores: policía rural y urbana, ayudantía del fiscal, subsecretario de seguridad, y sobre todo, con los damnificados, para tratar de ayudar a la resolución de los robos y más aún a la prevención: la ruralidad debe ser segura, quienes viven en el campo hacen patria y deben estar protegidos.

La justicia debe acelerar sus tiempos para resolver los casos, no podemos esperar meses para realizar las investigaciones, hay casos que se resuelven en días y por la demora de las decisiones judiciales que tardan meses, se cae todo. Los productores están cansados que le roben su esfuerzo y no pase nada.

Esperemos que se nos escuche, sino la ventaja que nos saca el delincuente es demasiada.

Todos saben qué hace tres años hemos iniciado un proceso de mudanza de lo que es la pesada de hacienda diaria y parte de los corrales hacia nuestro predio de ruta 65, estamos avanzando sin detenernos, en pocos días se inicia otra etapa y se empieza a ver el final del camino.

La Sociedad Rural de Nueve de Julio está comprometida con sus socios, los productores y la comunidad.

Como institución gremial que defiende a los productores, le pedimos a la política en general, que aprendan a tener diferencias de pensamiento, que no es malo, que no deben reaccionar y pelearse sin sentido, sino construir desde las mismas.

Tengan en cuenta, señores políticos, que, en el medio de sus discusiones interesadas y ambiciosas, están los ciudadanos que trabajan todo el día y mantienen las arcas públicas.

No pueden seguir con formas de hace cincuenta años. También los gremios se manejan con prácticas vencidas, hoy en estos tiempos se deben actualizar, para eso deben dejar las hegemonías de treinta años al poder, dar lugar a los jóvenes, y trabajar para los asociados.

Argentina es un país virtuoso, tiene capacidades de producción e intelectuales que muy pocos la tienen. Lo decía Mateo Salvatto en su charla de ayer y me pareció oportuno repetirlo, cambiemos el “Que país de mierda, por un, Mierda que país”.

La provincia de Buenos Aires es potencialmente una de la más beneficiada y Nueve de julio está dentro de semejante lugar en el mundo, plena pampa húmeda, con fertilidad en sus suelos, con potencial agropecuario, industrial y comercial, debemos aprovechar estas condiciones, no podemos dejarlas pasar, estamos obligados a tener éxito, sino lo tenemos es solo nuestra responsabilidad y la de quienes nos conducen.

Para que esto suceda trabajamos con otras entidades como la cámara de comercio y empresarios de distintos sectores, pensando en el futuro, generando ideas. Estamos en la mesa de energía, en el consejo asesor del Polo socioproductivo San Cayetano, participamos del armado de información sobre la producción de 9 de Julio.

Hable de la expo, del trabajo hecho, de la política, ahora quiero hablar del compromiso. Colegas productores, la palabra productores implica a quien trabaja la tierra, sea dueño, contratista, inquilino o la forma que sea.

Los quiero llamar a comprometerse en la participación institucional, en cualquiera de las instituciones agropecuarias existentes.

A ser parte… dar ese paso de compromiso.

Nosotros ya dimos el paso, dejamos la queja, que es adictiva, cómoda, no requiere compromiso, y que durante muchos años nos ocupó falsamente de los reclamos, sin resultados. Cambiamos al compromiso, participando de las instituciones, que son las que finalmente nos representan, no va Fernando Mato como tal a hablar con la intendente, va la Sociedad Rural de Nueve de Julio, no va Ignacio Kovarsky presidente de Carbap a hablar con el gobernador, va Carbap, eso es la representación institucional y la fuerza que cada institución tiene.

Ahora queremos que vos productor, también dejes la queja y le des paso al compromiso.

Somos responsables y constructores de nuestra realidad, comprometámonos.

Uno de los logros más interesantes que se dieron, es la integración generacional en esta comisión, con la fuerza de los más jóvenes y la experiencia de los más grandes, se moldearon muy buenos resultados.

Como habrán escuchado, las palabras procesos, ideas, trabajo y compromiso estuvieron como eje de este discurso.

Porque esta comisión directiva tiene la convicción de que los procesos, con intercambio de ideas, con trabajo y compromiso, inexorablemente dan resultados.

Finalmente, quiero dejar un mensaje en mi último discurso como presidente de la srnj.

Cuando asumí, saliendo de la pandemia, nunca pensé que iba a sentir tanto acompañamiento de quienes estaban en la comisión directiva, fueron 4 años de mucho trabajo, de muchas ideas y de esfuerzos compartidos.

Hoy al mirar atrás me siento tan agradecido a todos los miembros, que supieron marcarme el camino, que me dieron la posibilidad de ser un equipo y hacerme creer que podía volar, porque detrás estaban ellos.

Me encanto conducir esta prestigiosa institución, espero haber estado a la altura de las circunstancias, si puedo decir, que todo lo hecho fue con pensamiento, dedicación, trabajo y compromiso, seguiré participando desde la pirámide que empuja al presidente.

Como consejo.

No tengan miedo de comprometerse, es bueno, saludable desde lo social, generador de energía, y necesario para el bien común. HACE BIEN