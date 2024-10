Robó en un comercio, la descubrieron e intentó apuñalar a la dueña

La víctima se levantó para abrir el local que tiene en su casa y encontró a la ladrona. Sufrió varias heridas cortantes y fuertes golpes en la cabeza.

La víctima sufrió una puñalada en el oído y se cortó la mano al intentar arrebatarle el cuchillo a la ladrona.

Una vecina de Villa Gesell sufrió un violento episodio cuando encontró a un ladrón dentro de su comercio y, al descubrir que se trataba de una chica que frecuentaba el lugar, intentó apuñalarla.

La víctima, Julia Condori, contó la difícil situación que tuvo que atravesar. “Ya me entraron a robar tres veces y en la última oportunidad descubro a la persona dentro del comercio que lo tengo en mi casa. Me levanto para abrir y encuentro a esta persona con la cara tapada por una bufanda. Le pregunto quién es, empezamos a forcejear, le saco la bufanda y descubro que es una chica. Ahí me empieza a decir que me va a matar porque la vi”, relató en diálogo con Radio Noticias.

Ante la sorpresa y en medio del forcejeo la propietaria del comercio cae de espalda y la ladrona “empieza a pegarme con una olla. En un momento logro sacarla de encima de mí, pero empieza a empujarme hacia el mostrador de la carnicería donde tengo las cuchillas”, agregó la mujer.

La víctima indicó que en ese momento trató de defenderse, “mientras me apuñala en varias partes del cuerpo y en un momento me da en el oído cuando claramente quería apuñalarme en el pecho. No contenta con eso agarra otro cuchillo más grande y me marca el cuello y para escaparme le agarro el cuchillo y me corta la mano”.

La propietaria del comercio señaló que reconoció a esta joven “porque es una persona que venía a veces a comprar cigarrillos. No era una clienta frecuente, venía cada tanto”.

Por último, se refirió a los pasos que se siguieron en la investigación: “Yo hice la denuncia, estoy muy dolida porque la carátula es intento de robo, pero en las oportunidades anteriores se logró llevar cosas. La realidad también es que se ve que ella me quiso matar y no sé cómo queda eso en la justicia”, finalizó.