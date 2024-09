Pymes: las exportaciones crecieron 21,6% en lo que va del año

En volumen, las pequeñas y medianas empresas exportaron 4,8 millones de toneladas, 11% más que los primeros ocho meses de 2023, según CAME. El principal rubro exportado fue alimentos sin procesar, con el 50,9% del total.

Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas crecieron 21,6% en lo que va de 2024, alcanzando los US$ 6.405 millones exportados, lo que representa el 11,9% del total exportado por el país entre enero y agosto. En volumen, las pymes exportaron 4,8 millones de toneladas, 11% más que los primeros ocho meses de 2023. Con estos valores, las pymes exportaron, en promedio, a US$ 1.325 la tonelada, según informa esta mañana CAME. De las 5.104 empresas que exportaron en este período, 3.524 son empresas pymes, el 69% de los operadores.

De acuerdo con el Monitor de Exportación Pyme (MEP) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que analiza 16 rubros que agrupan las posiciones arancelarias desde el capítulo 1 al 99 de la Nomenclatura Común del Mercosur, enmienda 2024, en los primeros ocho meses del año, 2 de los 16 rubros analizados presentaron caídas en dólares. El rubro de tabaco y derivados fue el de mayor descenso (-28,1%) y el de mayor crecimiento, manufacturas diversas (1.636,9%). En toneladas, el mayor incremento fue en el rubro de telas y manufacturas textiles (238,4%), mientras que la mayor caída también se dio en tabaco y derivados (-34,7%).

El principal rubro exportado por las pymes fue alimentos sin procesar, con el 50,9% del total exportado. “Aunque esto es positivo en términos de volumen, refleja una pérdida de valor agregado, ya que al no procesar estos alimentos antes de exportarlos, se pierden oportunidades de generar mayores ingresos y empleos”, analiza CAME.

A modo de ejemplo, el complejo manisero, que representa el 15,4% de las exportaciones regionales según el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER). “A pesar de su importancia, gran parte de estas exportaciones corresponden a maní sin procesar, limitando el potencial económico. Si se impulsara el agregado de valor en productos derivados del maní, como aceites o snacks, se podría aprovechar mejor el crecimiento económico y reducir la dependencia de las fluctuaciones de precios internacionales de las materias primas”.

Los destinos de las exportaciones de las pymes

El 33,4% -US$ 2.136,3 millones- de las exportaciones de las pymes argentinas tuvieron a Sudamérica como principal destino, con Brasil y Chile como principales socios -US$ 1.359,4 millones-. El segundo continente en relevancia es Europa (23,4%), con Países Bajos, España e Italia como principales socios comerciales -US$ 701,9 millones-. De los más de 198 posibles destinos de exportación para las pymes argentinas, solo 20 países concentran más del 79% de las operaciones -US$ 5.096,6 millones-