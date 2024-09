Insólito: Venden "tierra del túnel" del fallido nuevo "robo de siglo"

Hoy en día hay cuatro detenidos por el frustrado atraco. Cuál es el valor de las inéditas bolsitas.

El insólito hecho de venta de bolsitas con “tierra del túnel” ocurre en un local no identificado del partido de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El lugar se ha convertido en un atractivo turístico tras el descubrimiento el pasado 8 de agosto de un túnel que conectaba un galpón con el Banco Macro. Hay visitantes que hoy en día se toman selfies con las vallas que rodean el sitio.

“Los vendo a 200 pesos. Ya vendí unos 78. La gente viene y los compra. Muchos son abogados que me conocen o personas que entran a comprar y los ven exhibidos. Se me ocurrió porque hay gente para todo”, se sinceró el comerciante con Clarín, que prefirió no ser identificado.

En su local también hay un pedazo de baldosa. “Recuerdo vereda túnel Banco Macro. Consultar precio”, es otro de los artículos que el hombre posee en su comercio, aunque reconoció que no está a la venta.

En cuanto al caso, hoy en día parte de la banda de boqueteros están a la espera de un proceso de extradición desde Uruguay para ser indagados por la Justicia.

Hasta el momento hay cuatro sospechosos detenidos: Alejandro Rosendo López, de nacionalidad argentina (42); y los uruguayos Nicolás Carpani Romero (34) y Alan Daniel Lorenzo Rodríguez (34) y César Leonardo Cazenave Peña (47).