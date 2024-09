Advierten que el verano "será complicado" con los cortes de luz

Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, adelantó que el sistema energético argentino enfrentará dificultades con interrupciones en el servicio.

Pese a los fuertes aumentos tarifarios, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué, avisó este jueves que “el verano será complicado” en el plano energético y que habrá cortes en el servicio, como consecuencia de una inversión insuficiente, que afecta tanto la generación de energía como a su transporte y distribución.

“El verano que viene, y no solamente el verano, va a ser complicado porque el sistema está subinvertido”, afirmó Arrué en declaraciones a Urbana Play. “No solamente van a faltar algunas instalaciones de transporte y de distribución, sino también de generación de energía eléctrica. O sea, los tres segmentos están manifestando algún tipo de restricción”, agregó el interventor.

“No estamos cubriendo los costos que el sistema requiere para brindar un servicio de calidad”, subrayó Arrué, pese a los fuertes incrementos tarifarios.

El funcionario del ENRE consideró que la alta demanda durante los meses de calor sumado un sistema debilitado podría generar interrupciones del suministro eléctrico. “Obviamente, la magnitud no se puede determinar previamente si es tomando como parámetro las demandas de años anteriores y comparando también lo que se cree o se pronostica que va a ser el clima”, dijo.

De acuerdo con sus estimaciones, las temperaturas serán especialmente elevadas durante la última semana de febrero y la primera de marzo, lo que aumentará la demanda de energía en momentos críticos. “Hay algún déficit de generación, particularmente en el área Metropolitana, y también va a haber déficit de vinculación con el sistema de transporte”, explicó.

Arrué fue consultado también por subsidios a la energía eléctrica, que han sido recortados progresivamente por lo que muchos usuarios han experimentado un aumento por demás considerable en el monto de sus facturas.

“La factura en el servicio de energía eléctrica de Edenor y Edesur, salvo casos excepcionales como podría ser La Rioja, son las más bajas del país”, dijo Arrué, pero reconoció que esto no significa que no se hayan duplicado o triplicado los cargos para algunos usuarios. “Aún habiéndose duplicado o triplicado, están entre las más bajas del país”, insistió, y aclaró que uno de los principales desafíos del sistema es que los costos de brindar un servicio de calidad aún no se cubren plenamente.

Además, dijo que algunos sectores, como el de los electrodependientes, están siendo revisados. “Se ha llegado a la conclusión de que solo por la condición de electrodependientes no se puede dar el servicio sin costo, sino que tendría que darse la situación de no poder pagar la energía eléctrica”, dijo, pese a que existe la Ley 27.351, que garantiza la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes