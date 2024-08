CEyS: La Lista Celeste solicitó información sobre causas judiciales

La Lista Celeste Movimiento Acción Cooperativa elevó ante la Comisión Fiscalizadora de la CEyS Mariano Moreno una nota solicitando se detalle información acerca de las causas judiciales en trámite -desde enero de 2024- contra la Cooperativa, existentes y concluidas, con los respectivos resultados.

LA NOTA

Sras. de la:

Comisión Fiscalizadora

C.E. y S. “Mariano Moreno” Ltda.

Claudia Ciancio, Isabel Flores y Matilde Escudero

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en representación del “Movimiento Acción Cooperativa – Lista Celeste”, a los efectos de solicitar la siguiente información en uso del derecho a la información previsto en el Art. 21º de la Ley 20.337 y el Art. 14º Inc. J) del Estatuto Social:

1.- Detalle de causas judiciales en trámite contra la entidad existentes desde el 01/01/2024 a la fecha y montos reclamados. (Fundamentamos el pedido en la falta de información en la última Memoria aprobada por mayoría por la Asamblea).

2.- Detalle de causas judiciales concluidas y sus resultados para la entidad desde el 01/01/2024 a la fecha.

Efectuamos la presente solicitud de información, en la esperanza de contar con respuesta de vuestra parte, ya que la misma fue realizada con fecha 27/03/2024 a la anterior Comisión Fiscalizadora y nunca se nos contestó como es su obligación de acuerdo al Art. 79º Inc. 5º de la Ley 20.337 y el Art. 77º Inc. e) del Estatuto Social.

Quedamos al aguardo de lo requerido en un plazo no mayor a 10 (diez) días, tal cual lo dictara la Resolución 2022-24 de la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires (actual IPAC), la cual se halla firme.

Sin otro particular, les saludamos atte.

JUAN BUONANNO, OSCAR BUFFONE

Apoderados