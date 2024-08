Milei excluyó a Villarruel de la cena con las FFAA y se reinstala la tensión 

El presidente Javier Milei excluyó a la vice, Victoria Villarruel, de la tradicional cena de camaradería de la Fuerzas armadas que se realizó esta ayer, en un episodio que vuelve a instalar la tensión política en la cumbre del Gobierno.

Milei y Villarruel habían coincidido en el desfile militar por el 9 de Julio, cuando se sacaron una foto arroba de un vehículo militar que llegó incluso a la tapa de algunos diarios del extranjero, un día después del acto en Tucumán, en el que la vice no estuvo.

La tensión entre ellos, que viene desde el inicio del gobierno, había registrado otro pico en torno al affaire del conto xenófobo de la selección de fútbol contra su par francesa, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desautorizó a la Vice.

Pero la exclusión del acto en el ministerio de Defensa puede ser un episodio de mayor voltaje, dada la afinidad ideológica que Villarruel, hija de un veterano de Malvinas, mantiene con las FF.AA.

“Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad”, señalaron.

A comienzos de la semana, la diputada Lilia Lemoine -que expresa el ideario libertario, en palabras de un colaborador influyente de Milmuy cercana a Karina- cuestionó a la vice por no inmiscuirse en la polémica por la visita de diputados de LLA a represores en la cárcel de Ezeiza.

El jefe de Estado y la primera en la línea de sucesión volverán a escenificar su distancia este sábado en la celebración por el 174 aniversario de la muerte del General San Martín Milei participará de la celebración en el Regimiento de Granaderos y Villarruel viajará a Mendoza.

Acompañaron al Presidente, quien encabezó el acto en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otros. Estuvo, además, el diputado nacional Ricardo López Murphy, exministro de Defensa, y con quien el Presidente mantuvo en el último año fuertes cruces en sus discursos políticos.