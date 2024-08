Fabiola Yañez reveló que comenzó a consumir alcohol por las golpizas

La ex primera dama se quebró ante el fiscal federal Ramiro González al relatar que la violencia por parte de Alberto Fernández inició en 2016 y que eso derivó en una fuerte adicción.

Tras más de cuatro horas de declaración ante el fiscal federal Ramiro González, en el marco de su denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género, Fabiola Yáñez, se quebró al relatar que las golpizas iniciaron en 2016 y que su adicción al alcohol fue producto del aborto al que su ex pareja la obligó a someterse.

A través de una videoconferencia, desde el consulado argentino en Madrid, lugar en donde reside desde fines del 2023, Yáñez amplió su declaración en la causa contra su ex pareja por violencia física y psicológica. Allí hizo hincapié en todos los episodios en que Fernández la golpeó, dentro de la Quinta de Olivos y en su departamento de Puerto Madero.

En su relato, la ex primera dama argentina, reveló que en 2016 quedó embarazada producto de su relación con el líder del Frente de Todos, y este la obligó a someterse a un aborto, por lo que si estado de salud mental decayó y comenzó a beber alcohol en exceso.

A ello, agregó que estuvo retenida en la clínica psiquiátrica INECO, a cargo de Facundo Manes, durante unos meses en 2017, producto de las alteraciones que le produjo el episodio de su embarazo fallido y las golpizas constantes a las que la sometía el ex presidente.

En compañía de su abogada, Mariana Gallego, la ex pareja de Alberto, también señaló a algunas personas del entorno del ex jefe de Estado, que estaban al tanto de los golpes y la violencia verbal, como la secretaria privada de Fernández, María Cantero, y la ex ministra de las Mujer, géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

Asimismo, Yáñez destacó que el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial y doctor de confianza de Fernández, Federico Saavedra, sabía de las lesiones que le había propinado el ex presidente dentro de la Quinta de Olivos. Incluso, acusó al profesional de haberle suministrado globulitos de árnica después del golpe e intentar clamarla al decirle que se iba a ir con el tiempo.