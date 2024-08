Se conocieron las impactantes fotos de la denuncia de Fabiola a Alberto Fernández

Este jueves se filtraron las fotos que la exprimera dama presentó ante la Justicia, además de algunas capturas de chats entre ellos.

Fabiola Yáñez denunció al expresidente por violencia de género. Foto: Captura

Tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se filtraron las fotos que la exprimera dama presentó ante la Justicia, además de algunas capturas de chats entre ellos.

Por lo que se puede ver en estas capturas, publicadas por el sitio Infobae, los golpes comenzaron en agosto de 2021, en plena pandemia.

Allí se puede ver a Fabiola golpeada y con moretones en distintas partes de su cuerpo. Estas imágenes fueron enviadas por la víctima al exmandatario como reclamo por su actitud violenta.

“Todo el tiempo me golpeás”, le dice en uno de los chats. “No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”, agrega.

Fernández, por su parte, le responde: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. A lo que Yañez remarca: “Me volvés a golpear, estás loco”.

Además, le dice: “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, y la respuesta del expresidente es “me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.