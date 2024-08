Dolores consiguió apoyo de la ACTC y la Provincia para su autódromo

El responsable de inspección y habilitación de autódromos de la ACTC visitó recientemente el “Miguel Ángel Atauri” y brindó detalles de la obra que abarca la pista y la infraestructura del predio.

El autódromo de Dolores fue rebautizado en 2021 con el nombre de Miguel Ángel Atauri, ex piloto y ganador en el Turismo Carretera, fallecido en 2001.

Roberto Argento, director de Planificación y Obras de la ACTC, el ente fiscalizador que tiene a su cargo el Turismo Carretera entre otras categorías nacionales y zonales, reveló que el entidad está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo llevar a cabo una importante ampliación del circuito y de la infraestructura del autódromo “Miguel Ángel Atauri” de Dolores.

En una entrevista brindada este mediodía a Campeones Media, Argento contó que "estamos colaborando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos pidió una colaboración técnica para hacer una ampliación y llevar el autódromo de Dolores a casi 4.000 metros”.

El responsable de la inspección y habilitación de autódromos de la ACTC señaló que el ente fiscalizador fue “convocado” por la Provincia y que Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, lo envió hace dos meses a que “viera el autódromo, que yo realmente no conocía”. Allí recorrió el “Miguel Ángel Atauri”, que actualmente cuenta con una pista de 1.650 metros y otra de 3.150 metros, junto a Juan Pablo García, jefe comunal dolorense.

“Cuando el intendente de Dolores me planteó adónde apuntaba, dije: ‘Estamos hablando de otra cosa’. Yo tenía entendido, por lo que me habían comentado, que iban a prolongar la pista unos mil y pico de metros… Yo pregunté con qué finalidad, porque si era solamente para tener un circuito más grande, era una inversión tirada. Así que me parece que merece un proyecto superador respecto de lo que estábamos hablando”, manifestó Argento en Campeones.

“De hecho, lo que tiene para las categorías nacionales, con todo respeto, no sirve. Ni siquiera tiene un playón de boxes… Eso se aceptó por parte de la intendencia de Dolores. Y con el ingeniero (Sergio) Salazar estamos trabajando en el proyecto para Dolores”, sostuvo en alusión al entrerriano que diseñó los autódromos de El Calafate, Termas de Río Hondo y San Nicolás y proyectó las reformas en los de Rosario y Balcarce, entre otros.

Argento dio a entender que en la última instancia de esta importante obra, Dolores podría recibir al Turismo Carretera. “El intendente nos planteó que tiene una zona de aguas termales y que quiere darle un impulso importante al turismo de cercanía. Bien puesto el ojo, puede tener un autódromo en condiciones de recibir -en principio- cualquiera de las otras categorías nacionales. No lo conozco, pero estimo que hacer la obra que nosotros le planteamos hacer tiene un costo bastante importante y me imagino que lo harán por etapas: primero apuntará al Turismo Nacional y al Turismo Pista y después al resto de las categorías”, indicó.