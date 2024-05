Continúa la búsqueda de Juan Carlos Woldryk, ahora con drones

Personal del Comando de Prevención Rural de Bolívar, con apoyo tecnológico de drones y bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de Bolívar, continúa la búsqueda de Juan Carlos Woldrik, el hombre de 30 años oriundo de General Alvear, quien tras ser estafado por hombres que se encuentran privados de la libertad fue visto por última vez en el establecimiento El Rincón, ubicado en la zona de Cuartel XII, el 30 de marzo del año 2022.

El caso de Juan Carlos Woldryk, el peón rural del cual no se sabe nada desde hace más de dos años tras desaparecer luego de ser víctima de una estafa, sigue en su línea investigativa y su búsqueda continua. Personal de la Policía Rural de Bolívar bajo las órdenes del titular del área Subcomisario Pedro Poveda; el Comisario Mario Andes y el Subcomisario José Amézaga, de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural de Olavarría y personal de la Sección Táctica de Video Vigilancia, que se encuentra a cargo del Oficial Principal Morales Martínez con equipo CW-100 AR VNT-791 junto a pilotos especializados del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires están realizando hoy en el campo que fue visto por última vez la primera jornada del rastrillaje aéreo con drones chicos.

Las tareas están siendo supervisadas por las Dras. Cecilia Laso y Mónica Hernández de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº15 de Bolívar y también están participando del rastrillaje familiares de la víctima y las letradas que los representan, las Dra. Gabriela Rodríguez y Gabriela Achabal.

Según informaron desde el Comando de Prevención Rural de Bolívar, la búsqueda continuará mañana martes en el mismo campo y en zonas aledañas pero esta vez con drones de gran magnitud que llegan en esta ocasión provistos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos.

Por este hecho fueron detenidos e imputados Luis Miguel “Tomy” Galeano y Fernando Esperón Listorti, ambos están procesados por los delitos de Asociación Ilícita y Extorsión. Juan Carlos Woldryk fue víctima de una sextorsión a partir de un plan montado por los dos hombres antes nombrados desde la cárcel de San Nicolás. Además, se procesó a una mujer de apellido Mansilla, que vive en la ciudad de 9 de Julio y es quién recibió la primera transferencia de dinero que realizó Woldryk el día 26 de marzo del año 2022.

En rigor, durante la instrucción de la causa se descubrió que los dos hombres que se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº3 de San Nicolás tenían un perfil falso en la red social Facebook bajo la identidad de una mujer “Laurita Rodríguez”. Así comenzaron las conversaciones con Juan Carlos Woldryk en las cuales se intercambiaron mensajes sexuales e incluso fotografías íntimas.

A los pocos días de iniciadas las conversaciones con la supuesta mujer, Woldryk recibió una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por comisario y posteriormente de otro hombre que le dijo que era fiscal. En las llamadas le dijeron que la persona con la que intercambiaba mensajes era menor de edad y que, de no pagar una suma de dinero, le allanarían su vivienda e iría preso. Se supo entonces, que Woldryk realizó al menos dos pagos, una transferencia de $10.000 a un CBU de un comisionista de San Pedro y otra de $20.000, ambas realizadas desde un kiosco ubicado en esta ciudad y llegó incluso a vender un automóvil para recaudar el dinero que le solicitaban para no publicar el material y no enfrentar una causa judicial.

Juan Carlos Woldryk fue visto por última vez a las 12 horas del 30 de marzo del 2022, desde ese día nada más se supo de él y ha sido buscado por la policía y la fiscalía durante estos dos años y tres meses con perros adiestrados en búsqueda de personas con vida y muertas, drones y helicópteros, pero aún no han podido localizarlo y la averiguación de su paradero sigue activa con una recompensa de tres millones de pesos para quienes aporten información crucial para hallarlo.

Fuente: La Mañana de Bolívar.