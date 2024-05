El choque de trenes dejó al menos 90 heridos y un encendido debate sobre las causas

El impacto de una formación del San Martín contra otra, en una curva en altura en CABA, pudo ser una tragedia mayor. ¿Por qué ocurrió?

El choque de un tren de la línea San Martín que se dirigía a Pilar contra una formación detenida sobre un puente a la altura de las calles Figueroa Alcorta y Dorrego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó un saldo de al menos 90 heridos y abrió un debate acerca de sus causas: mientras el gobierno habló de robo de cables o la posibilidad de un error humano, los gremios ferroviarios y exfuncionarios opositores apuntaron a la caída de la inversión en mantenimiento producto de ajuste que lleva adelante Javier Milei.

Tal como contó DIB, el impacto se produjo a las 10:31en una curva del trayecto de altura -está a unos seis metros del piso- del ramal del San Martín que atraviesa CABA rumbo al conurbano norte. La cifra actualizada de afectados marca 90 heridos, 60 atendidos en el lugar y 31 que debieron ser hospitalizados, entre ellos un maquinista.

El impacto se produjo cuando una formación de la línea San Martín que transportaba pasajeros -y se dirigía a Pilar- colisionó con una locomotora que llevaba materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario en el kilómetro 4,9 de la línea. El puente sobre el que ocurrió ahora se encuentra inestable y en el punto del impacto se produjo una explosión por derrame de combustible.

Sobre ese hecho, se abrió un fuerte debate acerca de las causas. El secretario de Transporte, Flavio Mogetta, dijo que se está investigando el robo de cables en el tren que chocó a furgón estacionado y en el sistema de señalización de las vías.

“Lamentamos el terrible accidente, por suerte no tenemos que estar lamentado víctimas fatales”, sostuvo el funcionario nacional al respecto en declaraciones a los medios en las que precisó que no es esa solamente la hipótesis investigada pero prefirió no dar más detalles. ““Hay algún tema para investigar en cuanto a las señalas que se dan desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento. No tenemos los detalles, estamos investigando”, se limitó a decir Mogetta.

Poco después se conoció el audio de las conversaciones ente el control y uno de los maquinistas:

“Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”, dice el maquinista a los trabajadores del control.

“Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consiguió la vía”, dice uno de los controladores. Y agrega: “¿Martín me escuchás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.

Mientras, desde los gremios apuntaron a una falta de inversión en mantenimiento. “Esto cargárselo en la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay”, dijo el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero.

Sé que hubo un problema de señales; había compañeros que venían denunciando fallas en ese sistema. Se pararon todas las obras”, manifestó. E insistió: “Han parado todas las obras, tenemos locomotoras paradas, las vías que no se están reparando, se cortó todo el sistema de reparaciones”.