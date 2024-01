Por el paro de la CGT suspendieron la esperada operación de una niña bragadense

La familia manifestó su indignación en las redes sociales, la jovencita tenía programada una intervención en la hospital Garrahan para el día de ayer.

El caso de la niña bragadense Zoe Ferrer movilizó a toda la comunidad de Bragado y la zona, que no dudaron en organizar coleta para reunir fondos y afrontar un costosísimo tratamiento de salud debido a la patología que sufre y le produce el desvío sistemático de su columna vertebral.

La buena noticia había llegado hace unos días y había sido confirmada por su abuelo, quien indicó que la niña había ingresado en el proceso previo a la intervención quirúrgica, prevista para ayer, 24 de enero en el hospital Garrahan de CABA.

Sin embargo ese logro se vio frustrado por una inconcebible decisión de los sanitaristas de plegarse al paro general dispuesto por la CGT, reprogramando todas las intervenciones programadas.

En un posteo en Facebook, la familia Ferrer expuso la situación: "Habrá que seguir esperando, no voy a hacer más com no generar discusiones. Vamos peque!!! Seguimos junto a vos!. A no perder las esperanzas".

Más allá de la adhesión del paro general convocado por la CGT, el sistema contemplaba que se asegure la atención en las guardias y de las urgencias, pero a medida que se fueron

conociendo las adhesiones del sector, se produjo el cambio de decisión, afectando a la salud de la jovencita.

Fuente: Bragado Informa.