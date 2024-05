Fuertes críticas a los trabajos realizados en Ruta 65

Un trabajo periodístico del diario "La Mañana de Bolívar" revela que las reparaciones efectuadas en el tramo comprendido entre esa ciudad y 9 de Julio "quedaron peor que antes".

El pasado sábado 19 de abril la Dirección Provincial de Hidráulica realizó trabajos en el alcantarillado de un paso de agua por debajo de la Ruta 65, entre Bolívar y 9 de Julio, y fue por ello que ese tramo de la arteria provincial estuvo cerrado al tránsito aproximadamente entre las 6 y las 17 horas. Ya de por sí cortar una arteria provincial durante tanto tiempo implica el entorpecimiento para quien debe transitar por allí.

Encima, para comunicar por otras vías Bolívar con 9 de Julio o viceversa demanda más de 100 kilómetros de los que se insumen normalmente. Se puede ir de Bolívar hasta Saladillo por la 205, de ahí a Bragado por la 51 y volver a 9 de Julio por la 5, ese es el tramo más largo. El otro es ir desde Bolívar hasta Pehuajó por la 226 y de ahí por la 5 hasta 9 de Julio.

Uno entendía que todo ese tiempo que iba a estar cortada la ruta era suficiente para que se rompiera, se mejorara el alcantarillado y se colocaran los tubos por debajo de la cinta asfáltica, y se reparara correctamente el pavimento. Pues no, faltó un pequeño detalle, las obras concluyeron con una capa por sobre la rotura que no es de la misma calidad que el resto de la ruta. Cabe recordar, para algún desmemoriado, que ese tramo de la ruta es el más nuevo entre las dos ciudades.

En tiempos de María Eugenia Vidal gobernadora se pavimentó entre 9 de Julio y la localidad de Dudignac, con banquina mejorada. Y más acá en el tiempo se concluyó, ya con Axel Kicillof en la gobernación, el tramo entre Dudignac y Bolívar. Lo que no se entiende es cómo, quienes cranearon la nuevamente pavimentación, no cambiaron los tubos y las alcantarillas antes de la repavimentación, o si lo hicieron pero esa parte quedó mal, o no se sabe bien qué, porque nadie lo explicó.

Lo cierto es que rompieron lo que habían hecho muy bien, como pocas veces antes, y lo dejaron peor que antes. Es cierto, son 20 metros, quizás 30, que es el ancho del trazo de agua que pasa por debajo de la ruta.

Ahora, el que no conoce, y ve una ruta pocas veces vista en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en esas condiciones, acelera y al llegar a ese punto debe disminuir la velocidad a 30 kilómetros para no romper nada. Encima la indicación de peligro no está, de día pueden verse algunos conos anaranjados, de noche que Dios te ayude.

Uno que ha escuchado tanto pedir por la repavimentación de la Ruta Provincial 65, que la ha visto en condiciones paupérrimas y quizás más, no entiende cómo se llegó a este punto. La obra había quedado once puntos, no diez, y con esto se retrocedió bastante. Es cierto, en ese tramito corto; pero se puede generar allí un accidente y después que les expliquen a los damnificados que son sólo 30 metros los que están en mal estado.

Es cierto que NO HAY PLATA en Nación, y si la hay no la sueltan, y mucho menos para obras en una provincia contrera que no es fácil de arriar. Históricamente los enfrentamientos políticos han tenido a Buenos Aires como epicentro cuando el gobierno nacional no correspondía con el provincial, pasó hace muuuuuchos años, y pasa ahora también. Lo mínimo que puede hacer Vialidad de la Provincia es atender ese tramo, repavimentarlo para que no se siga rompiendo.

El principal problema hoy es que la Ruta Provincial 65 en ese tramo, al haber sido repavimentada y estar en buenas condiciones, es la elección que muchos camioneros hacen para transitarla con tranquilidad, y ese pedazo en mal estado, transitado a diario por muchos camiones se va seguir deteriorando y generando más problemas de los que ya genera.

No es mucho lo que hay que invertir ahí, ni en dinero ni en tiempo, y tampoco sería necesario cortar la ruta nuevamente en su totalidad para mejorar el pavimento de ese punto específico. Sería bueno que alguna vez la gente de Vialidad de la Provincia pusiera los ojos sobre estos temas antes que otros los observemos, porque resulta que después los malos somos nosotros los que lo contamos, los que advertimos de peligros, y nadie se hace cargo de que esa ruta se repavimentó hace muy poco tiempo y ahora recién se cambió el alcantarillado.

Angel Pesce - La Mañana de Bolívar.