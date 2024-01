Una nuevejuliense dio en el clavo con el regalo para Barassi

Una participante de “100 argentinos dicen” alegró al conductor con su peculiar regalo. ¿Qué hizo Barassi con el mismo?

En la emisión de este martes 2 de enero, una nuevejuliense se presentó como "Eli", la mamá de Cata y Fran, al tiempo que aclaró que estaba participando porque su hija la había anotado.

Acto seguido Eli contó que trabaja como contadora en una fábrica de quesos, y ese fue el momento en el que el divertido conductor se lamentó con un "-Cómo no me trajiste un quesito", a lo que rápidamente la convecina le anunció que le había traído una cajita con quesos. A partir de ese momento se vivió un divertido paso de comedia cuando se lo vio salir corriendo y peleando con su productora "Luli" por llegar en primer lugar a recibir los productos. Se trataba de un envoltorio con diferentes tipos de queso y de la emoción tomó uno de ellos y se lo guardó en el bolsillo para que no se lo roben sus compañeros.

Fue uno más de los lindos momentos que se viven diariamente en el programa que se emite por Canal 13 a las 18:30 horas, aunque Eli, nuestra participante, no duró mucho. Venció rápidamente al líder que había hecho un excelente juego hasta ese momento y estando muy cerca del juego final, lamentablemente una palabra del lunfardo, "palanquear" la dejó fuera de competencia.