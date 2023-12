En Sociedad Rural de 9 de Julio trazaron un balance del trabajo durante este año 2023

Su presidente Fernando Mato delineo lo realizado y expreso que hay expectativas en las nuevas autoridades de gobierno nacional y municipal, como así también el marco productivo que empieza a cambiar.

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio, su presidente, Fernando Mato describió el trabajo realizado por la entidad durante este año 2023, donde enfatizo que se prosiguió con el proyecto del traslado de los corrales y servicio de balanza de ganado vacuno a la ruta provincial 65 y Acc. Urquiza, una obra que está demandando mucho tiempo y dinero. También se ha puesto al servicio de la comunidad en situación de alquiler el “Salón Mouremble”, el que ha sido reacondicionado para eventos.

Por otro lado, se fortaleció el trabajo de las distintas comisiones, que permitió lograr una Exposición Rural muy linda como fue la 126º; se trabajó en Caminos Rurales, logrando establecer el Semáforo de Caminos, otra comisión trabajo el Proyecto Conector, entre otras acciones. Además, una de las premisas de Comisión Directiva fue participar, en lo que a la comunidad sea como lo es el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” integrando el Consejo Asesor, y junto a otras entidades nos ocupamos sobre la situación de la ruta nacional 5, describió.

Todo esto, dijo Mato, sin dejar de lado lo que, a nuestros socios y productores requiere en materia gremial como caminos rurales, seguridad, emergencia agropecuaria y otros temas que atañen al productor rural, además de apoyar las medidas de Carbap y CRA, resalto.

Año 2024

Fernando Mato informo que de cara al año 2024, se proseguirá trabajando con el Ciclo de Charlas, tal como fue este año, continuara el Proyecto Conector, la 127º Exposición Rural e iniciativas que están en carpeta para comenzar a realizarse, surgido de las Comisiones de trabajo, destaco.

Nuevas autoridades de gobierno.

En otro orden, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio se refirió a las nuevas autoridades de gobierno que asumieron recientemente, donde en lo nacional el cambio de políticas, genera exceptivas para que Argentina pueda despegar y cambie esa tendencia que el país venia trayendo. Si entendemos que este cambio produce una expectativa en la gente y esperamos que se cristalice en los próximos meses, a partir de que estamos en una crisis como dijo el presidente, difícil, complicada y dura, resumió.

Reunión con Gentile

Por el lado municipal, informo que desde la entidad ya han mantenido una reunión con la Intendente María José Gentile y parte de sus funcionarios, sobre temas puntuales que le incumben al productor. Además, estamos preparados para trabajar en conjunto en lo que sea necesario e ir viendo que se puede mejorar para la comunidad en general.

Mato, aclaro que acompañar y trabajar en conjunto no significa que en algún momento tengamos una opinión diferente, sucedió con la gestión de Mariano Barroso, recordó, pero me parece que lógico que en algún momento se de alguna discordancia, explico y agrego, “lo digo para que en algún momento no se tome como una cosa tremenda. Las diferencias no cortaron las líneas de trabajo, y me parce importante que se entienda”, argumento.

“Una diferencia, no nos puede alejar del municipio. Esto lo vemos a menudo en la política en que cuando hay diferencia, se alejan y ahí se corta todo”, ejemplifico.

Discurso de María José Gentile

Acerca de las palabras expresada por María José Gentile, en su primer discurso a la comunidad, se refirió al agro, la industria y el comercio, Fernando Mato califico como importante que este la producción en un discurso, ya que, es esta economía la que va aportar el dinero que sea necesario para que otras cosas se puedan hacer. Mato recordó que la producción como es el campo, la industria y comercio, es importante en la economía local y tener caminos allanados en el nivel local, creemos que es muy importante para mostrar su potencial y 9 de Julio es pujante por esta economía.

Cultivos de gruesa

Consultado sobre la producción en especial, cultivos de gruesa (maíz, girasol y soja), dijo que de a poco vamos recibiendo estas lluvias que tan importantes son y se va mejorando los cultivos y pasturas para la ganadería. Necesitamos que prosiga a lluvia, no solo aquí sino en todo el país y que ayude a mejorar, resalto.