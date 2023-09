El fútbol de Primera División ya tiene su fixture

El próximo domingo 24 del corriente se dará inicio al torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que llevará el nombre de "Centenario Club Libertad", del que participan doce equipos todos contra todos en dos ruedas.

Como en años anteriores, el torneo se dividirá en dos tramos, clasificatorio y definitorio.

Los ocho primeros de la etapa inicial jugarán la un octogonal, todos contra todos, a dos ruedas.

Si el ganador de la Etapa Clasificatoria -que entregará el trofeo "Coto Maldonado"-, no coincide con el ganador del octogonal se deberá disputar dos partidos entre el ganador de la Etapa Clasificatoria y el del octogonal, tal como fue el ultimo torneo. Mientras que el último de la etapa clasificatoria descenderá a la Primera B.

El Fixture de Primera A 2023/2024

PRIMERA FECHA

Once Tigres Vs. Agustín Álvarez

French Vs. Quiroga

La Niña Vs. S. 12 de Octubre

San Martín Vs. El Fortín

Libertad Vs. Naón

Dudignac vs. 9 de Julio

SEGUNDA FECHA

Naón Vs. San Martín

El Fortín Vs. La Niña

12 de Octubre Vs. French

Quiroga Vs. Once Tigres

Agustín Álvarez Vs. 9 de Julio

Libertad vs. Dudignac

TERCERA FECHA

9 de Julio Vs. Quiroga

Once Tigres Vs. S. 12 de Octubre

French Vs. El Fortín

La Niña Vs. Naón

San Martín Vs. Libertad

Dudignac vs. Agustín Álvarez

CUARTA FECHA

Libertad Vs. La Niña

Naón Vs. French

El Fortín Vs. Once Tigres

Agustín Álvarez Vs. 12 de Octubre

San Martín vs. Dudignac

9 de Julio Vs. El Fortín

QUINTA FECHA

Once Tigres Vs. Naón

French Vs. Libertad

La Niña Vs. San Martín

Dudignac vs. Quiroga

Quiroga Vs. Agustín Álvarez

12 de Octubre Vs. 9 de Julio

SEXTA FECHA

San Martín Vs. French

Libertad Vs. Once Tigres

Naón Vs. 9 de Julio

El Fortín Vs. Agustin Alvarez

12 de Octubre Vs. Quiroga

La Niña vs. Dudignac

SEPTIMA FECHA

Quiroga Vs. El Fortín

Agustin Alvarez Vs. Naón

9 de Julio Vs. Libertad

Once Tigres Vs. San Martín

French Vs. La Niña

Dudignac vs. 12 de Octubre

OCTAVA FECHA

La Niña Vs. Once Tigres

San Martín Vs. 9 de Julio

Libertad Vs. Agustín Alvarez

Naón Vs. Quiroga

El Fortín Vs. S. 12 de Octubre

French vs. Dudignac

NOVENA FECHA

12 de Octubre Vs. Naón

Quiroga Vs. Libertad

Agustin Alvarez Vs. San Martín

9 de Julio Vs. La Niña

Once Tigres Vs. French

Dudignac vs. El Fortín

DECIMA PRIMERA FECHA

El Fortín Vs. Libertad

12 de Octubre Vs. San Martín

Quiroga Vs. La Niña

Agustin Alvarez Vs. French

9 de Julio Vs. Once Tigres

Dudignac vs. Naón