Mariano Navone renueva su inspiración para seguir escalando en el ránking

El nuevejuliense de 23 años es tercer cabeza de serie en el ATP Challenger 175 de Cagliari y debuta hoy a las 9:20, ante el japonés Shintaro Mochizuki

Mariano Navone se ha consolidado en silencio como una fuerza emergente en el circuito ATP. Tras competir en sólo seis torneos del circuito, el argentino ha alcanzado al menos las semifinales en la mitad de ellos.

El jugador de 23 años, que hace ocho semanas era el No. 113 del mundo en el PIF ATP Ranking, es ahora el No. 41, el mejor de su carrera. Finalista en los ATP 500 de Río y Bucarest, Navone utilizó el ATP Challenger Tour como trampolín la temporada pasada. Hace sólo 12 meses, Navone ni siquiera tenía un trofeo Challenger a su nombre. Pero en la segunda mitad de 2023 entró en una racha imparable, ganando cinco Challengers.

"Los Challengers me prepararon para todo. El nivel es alto en Challengers, mucha gente fuera del Top 100 gana partidos a nivel ATP", dijo Navone a ATPTour.com en el Sardegna Open en Italia. "Los primeros 200 jugadores están un poco cerca, la diferencia es [pequeña]. Cuando gané mi primer Challenger, me sentí diferente. Jugué muchos Challengers contra jugadores duros y me fue muy bien. Tuve un clic en la cabeza: 'Puedes conseguirlo'".

Navone ganó una drástica inyección de confianza en Río de Janeiro, donde como clasificado no tenía expectativas de resultados, sino que sólo buscaba empaparse de su primera experiencia en un ATP 500. En la primera ronda, Navone superó a su compatriota Federico Coria y no se detuvo ahí. Luchando contra la humedad durante toda la semana, Navone avanzó a su primera final en el ATP Tour.

Ahora Navone está recogiendo los frutos de su duro trabajo y disfrutando de nuevas experiencias. La semana pasada, en Madrid, llevó al undécimo cabeza de serie, Holger Rune, a tres sets, durante los cuales el argentino sacó para el partido y estuvo a dos puntos de la victoria.

El ascenso de Navone ha sido tan rápido que, a pesar de estar entre los 50 primeros de la clasificación ATP FIP, Roland Garros marcará su debut en un cuadro principal de un Grand Slam.

"Algunas cosas han cambiado. Antes de Río era 113º y después 60. Tantos puntos en una semana. Muchas experiencias son nuevas", declaró Navone, cuyo apodo es "La Navoneta".

El precursor del gran avance de Navone a principios de temporada se produjo en sus tres últimos torneos Challenger del año pasado. Ganó 14 de 15 partidos para cerrar la temporada 2023, incluidos dos títulos consecutivos en casa.

"Cuando gané Santa Fe y Buenos Aires consecutivamente en casa con mi familia, mi novia y mis amigos, fue muy, muy especial. Es uno momento de los que recuerdo", dijo Navone. "El mejor recuerdo fueron estos dos torneos porque jugué muy bien y creo que toda la gente que me vio en casa disfrutó de mi tenis".