Depositó por error 1 millón de pesos y un joven se lo devolvió

Brian Sánchez es un joven vecino de Ramallo que se llevo una sorpresa al recibir que la noticia que le habían transferido por error la suma de $1.150.000 a su cuenta bancaria. El hecho ocurrió la semana pasada, cuando una persona de Daireaux, transfirió esa suma de dinero a un destinatario que coincidía con el nombre de Brian Sánchez.

Una vez percatado del error, intento dar con el paradero de Sánchez, ubicándolo a través de las redes sociales. “Me llegó un mensaje en Instagram de una chica llamada Gisela, que estaban buscando a un Brian Sánchez por que habían depositado dinero en su cuenta por error, pasándome mis datos. Le respondí que esa persona era yo y que se quedara tranquila que le iba a devolver el dinero”, contó Sánchez al portal La Voz de Ramallo.

“Rápidamente con mi pareja nos fijamos si el dinero estaba en la cuenta, nosotros tenemos dos cuentas, pero no figuraba el dinero en ninguna de las dos. Me entré a desesperar, iban a pensar que yo me deshice de esa plata y no es así. Así que hablé con el banco y sí, estaba a mi nombre la plata. Ahí nomas dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y fuimos al banco para hacer todos los trámites para que esa plata esté de nuevo con sus dueños”, detalló.

En el banco ya estaban al tanto de la situación y agilizaron el trámite para poder subsanar el error. “Ellos me escribían todo el tiempo, me ponía que estaban desesperados, y le puse que no se hagan problema, que queden tranquilos, que ya está todo y que la plata ya está en Ramallo. Y no lo podían creer, me llamaron, hablamos lo más bien y me dijeron unas muy lindas palabras, no solo ellos, sino que varias personas de acá de Ramallo, Villa Ramallo, San Nicolás, de todos lados. Estuvieron llegando mensajes, felicitándome y todo eso”, relató Brian sobre las repercusiones de su gesto.